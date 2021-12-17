Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 95.55 - 96.50

В Кыргызстане пройдет олимпиада по математике для учащихся 6-11 классов

168  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане пройдет первый этап республиканской олимпиады по математике для учащихся 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов школ республики, независимо от формы собственности, в онлайн и офлайн форматах. Олимпиада является открытой и бесплатной. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования.

По данным пресс-службы, олимпиада пройдет 25 декабря 2021 года.

"Все желающие могут принять участие, зарегистрировавшись по ссылке либо на сайте кыргызско-шведской математической школы KSMS.KG в разделе "Олимпиады".

Срок регистрации: до 18:00 24 декабря 2021 года.

На указанный электронный адрес будет выслана ссылка на тестовые вопросы.

Доступ к самому тесту будет открыт 25 декабря 2021 года в 12:00.

- Для учащихся 6, 7 и 8 классов олимпиада пройдет в один этап в онлайн формате 25 декабря 2021 года в 12:00 ч.

- II этап не предусмотрен. На выполнение олимпиадных заданий дается 2 часа. Апелляция по результатам работ I этапа не предусмотрена.

- Для учащихся 9, 10 и 11 классов олимпиада пройдет в два этапа:

1 этап – 25 декабря 2021 года в 12:00 в онлайн формате. На выполнение олимпиадных заданий дается 2 часа. Апелляция по результатам работ I этапа не предусмотрена.

II этап – очная форма (оффлайн), состоится в городе Бишкек, в здании кыргызско-шведской математической школы (адрес: город Бишкек, ул. С. Каралаева 2/2, пересекает с. ул. Койбагарова) 5 января 2022 года.

Ко II этапу будут приглашены учащиеся 9-х, 10-х и 11-х классов, занявшие первые 20 мест по рейтингу. На выполнение олимпиадных заданий дается 3 часа.

По результатам II этапа для учеников 9-х, 10-х и 11-х классов предусмотрена апелляция. Заявки на апелляцию принимаются в течение 3-х дней после объявления результатов.

Результаты Олимпиады будут размещены на [urlhttps://edu.gov.kg/ ]сайтах[/url] министерства образования и науки КР и Kыргызско-Шведской математической[urlhttps://ksms.kg/ ] школы[/url] в разделе "Олимпиады" и в СМИ.

Участники олимпиады – учащиеся 6, 7 и 8 классов, занявшие 1, 2, 3 места по итогам онлайн тура, будут награждены дипломами.

Участники олимпиады – учащиеся 9, 10 и 11 классов, занявшие 1, 2, 3 места по итогам 2 этапа (финального), будут награждены дипломами и приглашены к участию в международных олимпиадах.

Участники олимпиады – учащиеся 9, 10 и 11 классов, занявшие 1 места, получат грант на обучение в математическом клубе KSMS.

Всем участникам олимпиады I и II туров, которые решили 2 и более задач, будут предоставлены электронные сертификаты", - говорится в сообщении минобразования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411027
Теги:
Министерство образования, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  