В Кыргызстане пройдет олимпиада по математике для учащихся 6-11 классов

В Кыргызстане пройдет первый этап республиканской олимпиады по математике для учащихся 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов школ республики, независимо от формы собственности, в онлайн и офлайн форматах. Олимпиада является открытой и бесплатной. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования.

По данным пресс-службы, олимпиада пройдет 25 декабря 2021 года.

"Все желающие могут принять участие, зарегистрировавшись по ссылке либо на сайте кыргызско-шведской математической школы KSMS.KG в разделе "Олимпиады".

Срок регистрации: до 18:00 24 декабря 2021 года.

На указанный электронный адрес будет выслана ссылка на тестовые вопросы.

Доступ к самому тесту будет открыт 25 декабря 2021 года в 12:00.

- Для учащихся 6, 7 и 8 классов олимпиада пройдет в один этап в онлайн формате 25 декабря 2021 года в 12:00 ч.

- II этап не предусмотрен. На выполнение олимпиадных заданий дается 2 часа. Апелляция по результатам работ I этапа не предусмотрена.

- Для учащихся 9, 10 и 11 классов олимпиада пройдет в два этапа:

1 этап – 25 декабря 2021 года в 12:00 в онлайн формате. На выполнение олимпиадных заданий дается 2 часа. Апелляция по результатам работ I этапа не предусмотрена.

II этап – очная форма (оффлайн), состоится в городе Бишкек, в здании кыргызско-шведской математической школы (адрес: город Бишкек, ул. С. Каралаева 2/2, пересекает с. ул. Койбагарова) 5 января 2022 года.

Ко II этапу будут приглашены учащиеся 9-х, 10-х и 11-х классов, занявшие первые 20 мест по рейтингу. На выполнение олимпиадных заданий дается 3 часа.

По результатам II этапа для учеников 9-х, 10-х и 11-х классов предусмотрена апелляция. Заявки на апелляцию принимаются в течение 3-х дней после объявления результатов.

Результаты Олимпиады будут размещены на [urlhttps://edu.gov.kg/ ]сайтах[/url] министерства образования и науки КР и Kыргызско-Шведской математической[urlhttps://ksms.kg/ ] школы[/url] в разделе "Олимпиады" и в СМИ.

Участники олимпиады – учащиеся 6, 7 и 8 классов, занявшие 1, 2, 3 места по итогам онлайн тура, будут награждены дипломами.

Участники олимпиады – учащиеся 9, 10 и 11 классов, занявшие 1, 2, 3 места по итогам 2 этапа (финального), будут награждены дипломами и приглашены к участию в международных олимпиадах.

Участники олимпиады – учащиеся 9, 10 и 11 классов, занявшие 1 места, получат грант на обучение в математическом клубе KSMS.

Всем участникам олимпиады I и II туров, которые решили 2 и более задач, будут предоставлены электронные сертификаты", - говорится в сообщении минобразования.