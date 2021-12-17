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Генри Кавилла дал интервью перед выходом "Ведьмака". О чем его спрашивали?

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- Анастасия Карелина
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Сегодня, 17 декабря, на Netflix выходит второй сезон "Ведьмака". Накануне премьеры кинокритик Егор Москвитин поговорил с исполнителем главной роли Генри Кавиллом - удивительным человеком, который обожает собак, настольные игры, фэнтези-литературу и "советы 80-летнего старика". Интервью опубликовало издание Meduza.

Чем "Ведьмак" отличается от других фэнтезийных сериалов? Моя догадка - в том, что вы совмещаете драму о семье, сложившейся из одиноких людей, и "процедурную" охоту на монстров, как в "Секретных материалах". Но интересно, что думаете вы.

- Сложно сказать хотя бы потому, что я не смотрел остальные фэнтези-шоу. Могу сказать, что "Ведьмак" - это история героев, в характерах которых есть множество нюансов и которых нельзя назвать добрыми или злыми. Да, Геральт может олицетворять "хороших", но он тоже постоянно в серой зоне морали. От других персонажей и вовсе не знаешь, чего ждать.

В фэнтези-литературе герои часто декларируют свои цели, а "Ведьмак" населен очень скрытными людьми. Именно этим мне и нравится мир Сапковского: читатель сам решает, кому верить и за кого болеть. А центральный герой остается нейтральным и аполитичным - что, согласитесь, редкость в эпических романах.

Все чаще говорят, что Netflix между сезонами своих сериалов использует "большие данные", чтобы направить сценаристов на нужный путь. То есть компьютер анализирует поведение зрителей перед экраном и влияет на развитие сюжета. С "Ведьмаком" было что-то подобное?

- Не слышал о таком! Если есть какой-то компьютер, который на такое способен, то это сделано очень умно. Думаю, в нашем случае все проще: сценаристы очень внимательно изучали отзывы фанатов и критиков и делали выводы. Компьютер может заменить человека много в чем, но не в искусстве рассказывания историй.

Читал о вас большую статью в GQ, где вы говорите, что постоянно возвращаетесь к тексту "Советы восьмидесятилетнего старика". Это афористический сборник уроков на каждый день: "всегда жми протянутую тебе руку", "избегай сарказма" и так далее. Если представить, что Геральт из Ривии тоже бы издал такой сборник советов, с чего бы он начал?

- Вау, это забавно, надо подумать. Прямо конкретные советы?

Да, что-то типа "всегда давай лошадям веселые имена".

- Понял! Думаю, советы Геральта сильно отличались бы от советов 80-летнего старика. Старик подсказывает, как прожить жизнь наиболее полно, при этом оставаясь на стороне добра. Позиция Геральта, мягко говоря, другая.

Он прямолинеен, нейтрален, не склонен к сантиментам и способен пойти на страшные вещи, чтобы выжить. И еще он не тратит время на вежливость - сразу дает понять, что люди несут чушь или просто ему не нравятся. Не смогу придумать конкретные заповеди Геральта прямо сейчас, но уверен, там были бы и очень забавные, и попросту жуткие мысли.

Ладно, правила жизни Геральта из Ривии из вас выудить не получилось, как насчет главного правила жизни Генри с Нормандских островов?

- А вот этот парень куда больше похож на 80-летнего старика! Его первым советом было бы всегда помнить об уважении - к другим и к себе. И стараться жить, а не существовать, добиваясь максимальных результатов каждый день. Надеюсь, к 80 годам я смогу дать больше конкретных советов. Ну а пока, правда, прислушайтесь к этому старому мудрецу.

Недавно в подкасте Variety вы сказали, что читаете много фэнтези. Если бы вы были большой шишкой с Netflix, в экранизацию чего вы бы вложились?

- Во-первых, я фанат американца Раймонда Элиаса Фэйста. Во-вторых, совершенно фантастические вещи писал британец Дэвид Геммел. В-третьих, есть Роберт Джордан - но его "Колесо времени" уже адаптировал Amazon. Когда Джордана не стало, его труд продолжил писатель Брендон Сандерсон, собственные романы которого я тоже рекомендую - потрясающая проза! Ну и, конечно, есть вселенная Warhammer 40000 от Games Workshop, невероятно богатая на драматические события. Надеюсь, у меня будет возможность стать частью этих историй в будущем!

А вы играли в настольную или бумажную версию Warhammer 40000?

- Я рубился в компьютерную Total War: Warhammer. После этого я прочитал все правила настольных игр и изучил истории всех армий - но сыграть вживую мне так и не довелось.

Вы удивительный человек! А есть вероятность, что вы писали фанфики?

- Нет-нет, мне кажется, у меня совершенно нет писательского чутья! И чем больше я читаю первоклассное фэнтези настоящих писателей, тем меньше у меня иллюзий на собственный счет. Планка задрана слишком высоко. Я бы не отважился опубликовать что-то, перед этим не потратив несколько лет на оттачивание навыков. Но у меня нет этих нескольких лет.

Мне нравится одна история из автобиографии Сильвестра Сталлоне. Он описывает, как сильно может повлиять на подростка любимый киноактер. Для Сталлоне ролевой моделью был Стив Ривз - исполнитель роли Геркулеса и обладатель титула "Мистер Олимпия". Но больше всего маленького Сталлоне поразил не успех Ривза, а его скромность: обладатель идеального тела всегда скрывал его мешковатой одеждой и никогда не играл мускулами на публике. У вас были такие герои, которые помогли вам возмужать?

- Да, но это были не актеры, а мои братья, мама и папа. В близких людях всегда больше героизма, чем в далеких звездах. А прятаться и защищаться мне помогали книги. Персонажи Фэйста и Геммела были для меня как Стив Ривз.

Чувствуете ли вы ту же ответственность перед маленькими зрителями, которую мог почувствовать Ривз перед Сталлоне? Ведь вы сыграли Супермена. И все ваши коллеги - например, Эми Адамс - говорят, что в жизни вы самый скромный человек на Земле (и Криптоне).

- Хотелось бы сказать, что я всегда таким был и это то, каким меня воспитали. Но на самом деле мой образ - это отчасти результат моих решений и ответственности, которую я на себя беру. Как публичный человек, ты должен отдавать себе отчет в том, что найдутся зрители, которые будут на тебя равняться. И тогда у тебя появляется долг быть хорошим примером.[/b]

Это интервью выйдет в декабре перед премьерой второго сезона "Ведьмака", но прямо сейчас в Америке празднуют День благодарения. Ни вы в Англии, ни я в России к этому празднику никакого отношения не имеем. Но все-таки скажите: что первое приходит вам на ум, когда речь заходит о благодарности?

- Я много за что благодарен! Но если говорить о первом, что пришло на ум, то это Кэл. Кэл - мой пес.


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URL: https://www.vb.kg/411040
Теги:
кино, фильм
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