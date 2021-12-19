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Сегодня бишкекчан ждет встреча со звездами казахской сцены

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- Анастасия Карелина
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Сегодня, 19 декабря, в Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева дают оперу Жоржа Бизе "Кармен". На бишкекские подмостки выйдут звезды Казахстана. Об этом сообщает руководитель литературно-драматургической части столичного театра Елена Мягкова.

Представление состоится в рамках меморандума о сотрудничестве между оперными театрами Казахстана и Кыргызстана.

В классическом оперном спектакле примут участие солист Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая Халид Нуралиев, а также ведущие солисты кыргызской оперы – народная артистка Кыргызской Республики Асель Бекбаева (Кармен), заслуженная артистка Кыргызской Республики Бактыгуль Бокоева (Микаэла), народный артист Кыргызстана Бактыбек Ыбыкеев (Эскамильо), заслуженный артист республики Нуржигит Асанов (Моралес), лауреаты международных конкурсов Ирина Рыбина (Мерседес), Глеб Ким (Данкайро), Оксана Шутова (Фраскита), Бактыбек Алмабеков (Цунига) и Алманбет Касымов (Ремендадо).

За дирижерским пультом сегодняшним вечером также будет гость - лауреат международных конкурсов, заслуженный деятель Республики Казахстан, главный дирижер Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая Ерболат Ахмедьяров.


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URL: https://www.vb.kg/411069
Теги:
Казахстан, театр, Театр оперы и балета
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