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В Международный день мигранта Садыр Жапаров обратился к соотечественникам

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- Анастасия Карелина
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Сегодня, 18 декабря, отмечается Международный день мигранта. Пресс-служба президента Кыргызской Республики распространила обращение главы государства.

Мы приводим весь текст обращения Садыра Жапарова.

"Дорогие соотечественники!

Хочу обратиться к Вам со словами благодарности и признания за ваш нелегкий труд. Сегодня вы вынуждены жить и работать вдали от Родины, на чужбине, превозмогая тоску по Отчизне и боль разлуки с родными, чтобы заработать им и себе на жизнь. Я знаю, каково это - быть мигрантом и терпеть тяготы и лишения такой жизни вдали от отчего дома. Ведь недаром издревле в народе говорится: "Даже пыль родной земли - словно золотой песок". Вот почему после избрания меня президентом я в числе первых подписал Указ "О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации". Вместе с тем я ставлю задачу перед кабинетом министров создать рабочие места в Кыргызстане, которые обеспечат достойный доход.

Мы просто обязаны удержать на Родине умелых профессионалов. Известно, что в любой сфере наибольший вклад в ее развитие и процветание вносят именно мастера своего дела. Такие люди, в частности, классные специалисты образования и здравоохранения должны достойно жить и работать у себя на родине, давая глубокие знания будущим поколениям и заботясь о здоровье нашего народа. В то же время нынче, когда приоритет отдается развитию предпринимательства, и без лишних слов понятна важность той роли, которую играют сейчас квалифицированные инженерные кадры - техники, энергетики, строители, работники легкой промышленности и многие другие профессиональные кадры.

Именно поэтому и было образовано Министерство труда, социального обеспечения и миграции, и придается особое значение вопросам миграции. Только в их взаимосвязи мы сможем добиться ощутимых результатов.

В настоящее время мы уделяем особое внимание возрождению промышленности, уже подготовлено несколько проектов. Так, например, возобновляется производство на Кара-Балтинском ковровом комбинате. Запланировано в ближайшие годы построить на местах промышленно-индустриальные и машинно-тракторный парки, хлопко-текстильный кластер и фабрику, несколько цементных заводов и другие проекты, реализация которых потребует привлечения грамотных, опытных специалистов, способных работать с современными технологиями. Конечно, все это означает создание новых рабочих мест для кыргызстанцев.

Однако нам предстоит решить еще одну серьезную проблему, это - защита прав и интересов трудовых мигрантов. Мы не должны упускать из поля зрения этот важный вопрос. Упорядочение миграционных маршрутов, обеспечение безопасности и здоровья мигрантов и их семей должно стать главной задачей государства. Для того, чтобы кыргызстанцы получили возможность реализовать свой потенциал на зарубежных трудовых рынках, предстоит задача их диверсификации, то есть разнообразного развития в совокупности.

Дорогие соотечественники, далекие и близкие!

Ставя перед собой вышеуказанные цели, мы в то же время предпринимаем усилия с тем, чтобы вы могли вернуться на Родину, и обеспечить защиту прав соотечественников, которые трудятся за пределами Кыргызстана.

Желаю Вам и вашим семьям крепкого здоровья, претворения в жизнь самых смелых планов, благополучия и процветания нашему Отечеству!", – сказал президент.


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URL: https://www.vb.kg/411070
Теги:
миграция, президент, трудовая миграция, трудовые мигранты в РФ, Садыр Жапаров
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