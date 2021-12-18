Задержана женщина, пропагандировавшая идеологию "Хизбут-Тахрир" в соцсетях

В Таласе задержана женщина, которую подозревают в распространении экстремистской литературы. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ходе мониторинга социальных сетей была получена оперативная информация о том, что некая гражданка в Facebook распространяет идеологию запрещенной в Кыргызской Республике экстремистской организации "Хизбут-Тахрир". Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 315 ("Изготовление, распространение экстремистских материалов") УК КР.

По материалам, опубликованным в профиле гражданки, была назначена соответствующая экспертиза. Заключение показало, что в них содержатся постулаты идеологии экстремистской организации.

Сотрудники СПНЭМ ГУВД Чуйской области задержали гражданку Ш.Л. 1971 года рождения в Таласе.

В настоящее время досудебное производство продолжается.