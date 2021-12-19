Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 95.12 - 96.52

Президент побывал в Джалал-Абадской областной клинической больнице

172  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Cегодня, 19 декабря, в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область президент посетил Джалал-Абадскую областную клиническую больницу. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров осмотрел новый корпус, палаты и операционный блок медицинского учреждения.

В новом корпусе, рассчитанном на сто койко-мест, есть четыре отделения: челюстно-лицевой хирургии, лор-отделение, глазное и отделение урологии.

Во время встречи с коллективом больницы президент отметил тяжелый труд работников медицинской сферы, которые на протяжении двух лет борются с коронавирусом.

"Отрадно, что ежедневная статистика количества заболевших идет на спад. Мы ценим ваш труд, без вас мы не сможем побороть эту болезнь. За последние два года коронавирус показал в каком состоянии находится наша медицина, над чем нужно работать, чего не хватает. По мере возможностей мы строим новые здания больниц, в селах ФАПы. Хочется все сделать быстро, но у государства на сегодняшний день пока нет такой возможности. За последние десять лет мы ушли назад, и теперь только встаем на ноги. Бюджет страны вышел с профицитом. Нас можно сравнить с ребенком, только начинающим ходить. Однако впереди нас ждет хорошее будущее", - заверил Садыр Жапаров.

Глава государства затронул тему нехватки кадров в данной сфере. В селах дефицит семейных врачей. Многие уехали и трудятся за границей.

Президент отметил, что в уже следующем году планируется повышение зарплат для работников бюджетной сферы, в том числе врачей. Затронул вопрос обеспечения их жильем. Будет рассматриваться выдача государственной ипотеки по льготным условиям.

В ходе беседы с медицинским персоналом выяснилось, что в настоящее время из-за проблем с таможенными процедурами не могут выезжать в регионы мобильные медицинские комплексы "Караван здоровья". Президент поручил в оперативном порядке решить вопрос прохождения всех таможенных процедур.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411094
Теги:
Джалал-Абадская область, президент, медицина, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  