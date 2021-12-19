Президент побывал в Джалал-Абадской областной клинической больнице

Cегодня, 19 декабря, в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область президент посетил Джалал-Абадскую областную клиническую больницу. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров осмотрел новый корпус, палаты и операционный блок медицинского учреждения.

В новом корпусе, рассчитанном на сто койко-мест, есть четыре отделения: челюстно-лицевой хирургии, лор-отделение, глазное и отделение урологии.

Во время встречи с коллективом больницы президент отметил тяжелый труд работников медицинской сферы, которые на протяжении двух лет борются с коронавирусом.

"Отрадно, что ежедневная статистика количества заболевших идет на спад. Мы ценим ваш труд, без вас мы не сможем побороть эту болезнь. За последние два года коронавирус показал в каком состоянии находится наша медицина, над чем нужно работать, чего не хватает. По мере возможностей мы строим новые здания больниц, в селах ФАПы. Хочется все сделать быстро, но у государства на сегодняшний день пока нет такой возможности. За последние десять лет мы ушли назад, и теперь только встаем на ноги. Бюджет страны вышел с профицитом. Нас можно сравнить с ребенком, только начинающим ходить. Однако впереди нас ждет хорошее будущее", - заверил Садыр Жапаров.

Глава государства затронул тему нехватки кадров в данной сфере. В селах дефицит семейных врачей. Многие уехали и трудятся за границей.

Президент отметил, что в уже следующем году планируется повышение зарплат для работников бюджетной сферы, в том числе врачей. Затронул вопрос обеспечения их жильем. Будет рассматриваться выдача государственной ипотеки по льготным условиям.

В ходе беседы с медицинским персоналом выяснилось, что в настоящее время из-за проблем с таможенными процедурами не могут выезжать в регионы мобильные медицинские комплексы "Караван здоровья". Президент поручил в оперативном порядке решить вопрос прохождения всех таможенных процедур.