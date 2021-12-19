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"Финка Банк" присоединился к системе Портала электронных услуг "Түндүк"

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- Анастасия Карелина
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Министерство цифрового развития подключило ЗАО "Финка Банк" к системе Портала электронных услуг "Түндүк". Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отныне клиентам банка нет необходимости лично обращаться в отделы государственных органов и собирать справки для получения финансовых услуг. Операторы банка через портал "Түндүк", используя биометрические данные клиента, смогут получить все необходимые документы. Данная инициатива реализуется в рамках платформенного решения "Государство как платформа".

Ранее МЦР разработало и начало внедрять инновационную модель работы правительства КР согласно Концепции IGov (innovative government – "инновационное правительство"). Основным результатом для граждан должно стать повышение качества цифровых услуг.

Все электронные услуги для пользователей являются добровольными, безопасными и будут осуществляться только с их согласия с помощью идентицификации по геометрии лица (Face ID).

В настоящее время через портал электронных услуг "Түндүк" можно получить 127 госуслуг. Среди них: выписка о правах на недвижимое имущество, информация о технических характеристиках и истории прав на недвижимое имущество, информация о заключении брака, справка с места работы.

Сеть филиалов банков с оказанием новой услуги расширяется. Сегодня преимуществами данной инициативы могут воспользоваться клиенты таких банков, как "Бай-Тушум", "Халык Банк Кыргызстан", "Банк Азии", "Кыргызкоммерцбанк", "РСК Банк" и "Финка Банк".

Граждане также могут самостоятельно зарегистрироваться на Государственном портале электронных услуг и получать госуслуги круглосуточно. Для этого им необходимо получить облачную электронно-цифровую подпись в ближайшем ЦОН на бесплатной основе.


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URL: https://www.vb.kg/411096
Теги:
ЦОН, биометрия
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