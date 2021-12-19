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Скончался культовый британский архитектор Ричард Роджерс

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- Анастасия Карелина
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Знаменитый британский архитектор Ричард Роджерс скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на BBC.

Ричард Роджерс - один из создателей Центра Жоржа Помпиду в Париже, стадиона O2 Arena в Лондоне, один из основателей стиля хай-тек "тихо ушел из жизни" в субботу вечером.

Роджерс работал над созданием штаб-квартиры страховой компании Lloyd's в Лондоне, терминалов аэропортов Хитроу в Лондоне и Барахас в Мадриде. Кроме того, он участвовал в проектировании здания Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

В 1986 году Ричард Роджерс был удостоен ордена Почетного легиона. А в 1991-м посвящен королевой Елизаветой II в рыцари.


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URL: https://www.vb.kg/411100
Теги:
Великобритания, архитектура, в мире
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