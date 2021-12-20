Facebook выплатил 17 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный контент

Компания Facebook выплатила 17 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный контент, исполнительное производство в ее отношении закрыто, следует из банка данных ФССП.

Согласно банку данных, в базе исполнительные производства в отношении Facebook сейчас отсутствуют. Таким образом, компания выплатила 17 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный контент.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили посты с призывами участвовать в несанкционированных акциях. Они с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение законодательства после отказа удалить запрещенный контент.

Источник: ТАСС