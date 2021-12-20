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В Бишкеке состоялся полуфинал ежегодного молодежного фестиваля "Заманбап"

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- Айжан Мамбеталиева
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В Бишкеке состоялся полуфинал ежегодного молодежного фестиваля "Заманбап 2021", который проводится Министерством внутренних дел совместно с фондом "За международную толерантность" и представительством Saferworld в Кыргызстане.

Фестиваль реализуется в рамках проекта "Социальное партнерство между милицией и населением". Его цель - построение доверительных отношений между населением, правоохранительными органами и местными властями, формирование социального партнерства между милицией и гражданами Республики, на национальном и местном уровнях.

Участники полуфиналисты соревновались по четырем направлениям: танцы, песни, видео и граффити.

В процессе проведения фестиваля удается нацелить подрастающее поколение на творческое развитие, культурное воспитание, направить их энергию в позитивное русло. Что безусловно вносит большой вклад в повышение эффективность профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

По итогам выступлений, жюри определили финалистов, лучшие из которых будут награждены в феврале 2022 года на официальной церемонии награждения.

В финал вышли 7 участников из категории "песни", 6 участников из категории "современный танец", 3 участника из категории "видео" и 4

участника из категории "граффити". Важными компонентами проекта стала работа с молодежью и женщинами, развитие инновационных подходов в сфере профилактики правонарушений среди молодежи.


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URL: https://www.vb.kg/411114
Теги:
МВД, молодежь, фестиваль, Кыргызстан
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