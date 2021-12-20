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Россияне смогут поужинать в квартире Нади Шевелевой из "Иронии судьбы..."

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- Анастасия Карелина
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Россиянам предложили поужинать в квартире Нади Шевелевой из "Иронии судьбы, или С легким паром!". Сервис доставки еды Delivery Club вместе с киностудией "Мосфильм" воссоздал в одном из ее павильонов в Москве квартиру героини культового советского фильма. Об этом пишет Lenta.ru.

Точную копию знаменитого жилья строили с нуля, используя подлинные советские чертежи и реквизит со съемок картины. Авторы проекта обратили внимание и на детали - в ванной комнате появилась шуба Ипполита, а в гостиной положили платье и гитару Нади.

Россиянам предлагают ужин в этих "апартаментах". Для этого необходимо забронировать его через приложение сервиса, выбрав услугу "Бронируйте ресторан Ирония судьбы". С 20 декабря Delivery Club будет ежедневно выбирать по пять победителей, которых затем пригласят в квартиру Нади. Счастливчики смогут взять с собой еще двух гостей.

Посетителей ждет также экскурсия по киностудии с рассказом о съемках фильма и бесплатный ужин. В меню включена заливная рыба, оливье, селедка под шубой, мандарины и "Советское шампанское". Подобная опция будет действовать до 25 декабря.


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URL: https://www.vb.kg/411149
Теги:
кино, Новый год, фильм, в мире
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