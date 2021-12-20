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Четыре тысячи человек посетили мобильный мульти-диагностический комплекс

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 20 декабря, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил и ознакомился с работой мобильного мульти-диагностического комплекса, который с ноября месяца текущего года проводит бесплатные медицинские осмотры жителей Кеминского и близлежащих районов Чуйской области.

По данным ответственных за работу комплекса специалистов, всего с ноября по 20 декабря текущего года бесплатные медицинские осмотры у специалистов мульти-диагностического комплекса прошли более 4 тысяч жителей Чуйской области.

Гинекологические осмотры прошли 476 человек, на приеме у офтальмолога были 699 человек, у отоларинголога – 357, у невропатолога – 570, у кардиолога – 558, ультразвуковое исследование прошли 541 человек. Стоматолога посетили 7 человек, а уролога – 514. К хирургу обратился 381 пациент. Лабораторные услуги оказаны 380 людям.

Маммографию прошли 7 женщин, услугами компьютерного томографа воспользовались 17 человек и рентген прошли 49 человек.

Как отметил Алымкадыр Бейшеналиев, министерство ведет большую работу по оказанию качественной медицинской помощи населению в целях профилактики заболеваний. Он подчеркнул, что начало работы мобильного мульти-диагностического комплекса является одним из положительных результатов работы ведомства в рамках охраны здоровья граждан страны.

Ожидается, что диагностический комплекс будет находится в Кеминском районе до конца января 2022 года, затем будет передислоцирован в Балыкчы.

Проект рассчитан на 5 лет, а ИБР в течение всего этого времени будут обеспечивать работу мобильной клиники соответствующими лекарствами, аппаратурой и горючим, а медиков – заработной платой. В составе мобильной клиники имеются кабинеты для врачей, лаборатория для проведения анализов, компьютерный томограф и маммограф, операционный блок, рентген-установка, гастроскоп, мобильный скрининг центр и центр управления. Также в составе мобильных клиник имеются микроавтобусы для транспортировки населения, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи класса С.


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URL: https://www.vb.kg/411171
Теги:
Кеминский район, хирургия, Чуйская область, медицина, врачи, проект, Минздрав
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