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Бизнесмены Кыргызстана расширят сотрудничество с коллегами в ЕАЭС

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- Евгений Денисенко
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Представители деловых кругов Кыргызстана активизируют взаимодействие с представителями предпринимательских сообществ стран Евразийского экономического союза. Об этом, как сообщили в Евразийской экономической комиссии, шла речь во время рабочего визита в республику председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича.

Визит проходил с 15 по 17 декабря, в преддверии председательства Кыргызской Республики в 2022 году в органах ЕАЭС. В Бишкеке Мясникович встретился с президентом КР Садыром Жапаровым, председателем Кабинета министров – руководителем администрации президента КР Акылбеком Жапаровым, первым заместителем главы правительства Арзыбеком Кожошевым, с руководством Министерства экономики и коммерции и Министерства иностранных дел страны.

Также состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества Кыргызстана. В ней приняли участие министры ЕЭК Максат Мамытканов, Темирбек Асанбеков и сотрудники госструктур КР. Организатором и модератором встречи выступил президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей, член президиума Делового совета ЕАЭС Данил Ибраев.

По словам Михаила Мясниковича, в ЕАЭС должны появиться свои "Airbus", будут экспортироваться в страны дальнего зарубежья. "Эти продукты будут хорошо позиционировать себя не только в Союзе, но и на мировом рынке", - подчеркнул глава ЕЭК.

По его мнению, государствам Союза следует не только сотрудничать в сфере торговли, но и развивать производственную кооперацию в сельском хозяйстве и инфраструктуре. Мясникович констатировал, что в основном страны ЕАЭС ведут торгово-посредническую деятельность. Но необходимо создавать и инновационную экономику, производить товары, которые можно экспортировать в дальнее зарубежье.

Глава Коллегии ЕЭК подробно остановился на экономических показателях Евразийского экономического союза, которые, заявил он, демонстрируют рост и уже превысили допандемийные показатели.

"Итоги 2021 года неплохие. Экономики государств ЕАЭС показывают рост. За девять месяцев текущего года ВВП Союза вырос на 4,4 процента. Понятно, что 2020 год был сложным. Однако мы уже выходим на восстановительный тренд. Прирост взаимной торговли в ЕАЭС составил 16,5 процента по сравнению с 2019 годом. Меры поддержки работают", - заявил Мясникович.

Он также проинформировал, что ЕЭК разработала карту индустриализации ЕАЭС и ее сметная стоимость составляет порядка 300 млрд долларов.

"Это в основном проекты России или где она выступает основным акционером, но каждая из стран ЕАЭС имеет свои компетенции, что позволяет тоже участвовать в проектах. Бизнес может изучить их. Это новое направление в развитии нашего Союза", - заключил Михаил Мясникович.

В завершение он призвал бизнес-круги Кыргызстана принять активное участие в Евразийском экономическом форуме, проведение которого запланировано на май 2022 года в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств-членов ЕАЭС.


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URL: https://www.vb.kg/411180
Теги:
Россия, ЕАЭС, ЕЭК, Кыргызстан
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