Ликвидирован канал сбыта наркотиков через интернет

СБНОН МВД совместно с сотрудниками УВД Первомайского района города Бишкека в рамках досудебного производства ликвидирован устойчивый канал сбыта наркотиков через Интернет.

22 ноября 2021 года в ходе проведения специальных следственных действий в Бишкеке по ул. 7 апреля, в момент совершения преступных действий по получению психотропного вещества, расфасованного в термоусадках для дальнейшей закладки, задержан гр. А.А. 1991 г.р., который при задержании добровольно выдал из барсетки 15 термоусадок с веществом неизвестного происхождения.

В ходе предварительного расследования стало известно, что задержанный занимался распространением наркотических средств путем

подготовки закладок (тайников) на территории города Бишкека по заданию администратора интернет-магазина и получал за это денежное вознаграждение. В ходе опроса подозреваемый стал сотрудничать со следствием и показал все адреса, где ранее делал закладки.

Правоохранители проехались по точкам и изъяли 40 закладок.

Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятого вещества составил 50 гр., изъятое вещество является "мефедроном" и "альфа п-в-п".

В настоящее время сотрудниками СБНОН МВД проводятся дальнейшие специально-следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию причастных лиц.