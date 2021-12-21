Задержан командующий Внутренними войсками МВД КР Исламбека Кенжекулов

В Бишкеке задержали командующего Внутренними войсками МВД Исламбека Кенжекулова. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что военная прокуратура арестовала его 20 декабря по делу о хищении 33,9 миллионов сомов.

Ранее Военная прокуратура сообщила о выявлении коррупционной схемы среди должностных лиц Внутренних войск МВД. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, проверкой установлено, что предназначенные для закупки продуктов питания и вещевого имущества для нужд личного состава бюджетные средства на общую сумму 33 иллиона 946 тысяч 866 сомов незаконно перечислены на счета подставных фирм и в последующем присвоены.