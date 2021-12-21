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В КР более тысячи новорожденных названы в честь призеров Олимпийских игр

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- Алина Мамаева
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В этом году в честь призеров Олимпийских игр в Токио Акжола Махмудова, Айсулуу Тыныбековой и Мээрим Жуманазаровой назвали более 1000 новорождённых. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

Согласно данным АИС "ЗАГС" Департамента регистрации населения именами Акжол названы 414 младенцев, Айсулуу – 323, Мээрим – 374, Айпери - 279 детей. Также в октябре в честь призёров чемпионата мира по борьбе Айсулуу, Мээрим и Айпери Медет кызы назвали трёх девочек-близняшек.

Акжол Махмудов и Айсулуу Тыныбекова серебряные призёры Олимпийских игр - 2021, Мээрим обладательница бронзовой медали. Айпери заняла итоговое 5 место в Токио, зато в чемпионате мира 2021 года завоевала бронзу и позже стала чемпионом мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет


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URL: https://www.vb.kg/411214
Теги:
дети, Кыргызстан, загс
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