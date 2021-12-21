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В Финляндии автовладелец взорвал свою Tesla Model S с манекеном Илона Маска

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- Анастасия Карелина
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В Финляндии владелец взорвал свою Tesla Model S с манекеном Илона Маска внутри. Об этом сообщает insideevs.com.

Водитель пошел на такой шаг из-за того, что разочаровался в американской компании. Началось все с того, что во время поездки на экране бортового компьютера его машины появилось сообщение о неисправности. Самостоятельно добраться до сервисного центра водитель не смог, и ему пришлось вызывать эвакуатор.

Позже выяснилось, что причина неисправности - поломка аккумуляторной батареи. Однако, из-за того, что возраст Tesla Model S оказался более восьми лет, гарантия на машину уже не действовала. В сервисном центре замену аккумуляторной батареи оценили примерно в 20 тысяч евро.

Расстроенный водитель решил не платить таких денег, а избавиться от американского электрокара. Для этого авторы YouTube-канала Pommijätkät, отвезли машину на заброшенный карьер и взорвали с помощью детонаторов и 30 килограммов взрывчатки. Перед этим в салон машины посадили самодельный манекен главы Tesla Илона Маска. В результате взрыва автомобиль был полностью уничтожен, чем бывший владелец электрокара оказался очень доволен.


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URL: https://www.vb.kg/411215
Теги:
взрыв, Финляндия, автомобили
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