В Финляндии автовладелец взорвал свою Tesla Model S с манекеном Илона Маска

В Финляндии владелец взорвал свою Tesla Model S с манекеном Илона Маска внутри. Об этом сообщает insideevs.com.

Водитель пошел на такой шаг из-за того, что разочаровался в американской компании. Началось все с того, что во время поездки на экране бортового компьютера его машины появилось сообщение о неисправности. Самостоятельно добраться до сервисного центра водитель не смог, и ему пришлось вызывать эвакуатор.

Позже выяснилось, что причина неисправности - поломка аккумуляторной батареи. Однако, из-за того, что возраст Tesla Model S оказался более восьми лет, гарантия на машину уже не действовала. В сервисном центре замену аккумуляторной батареи оценили примерно в 20 тысяч евро.

Расстроенный водитель решил не платить таких денег, а избавиться от американского электрокара. Для этого авторы YouTube-канала Pommijätkät, отвезли машину на заброшенный карьер и взорвали с помощью детонаторов и 30 килограммов взрывчатки. Перед этим в салон машины посадили самодельный манекен главы Tesla Илона Маска. В результате взрыва автомобиль был полностью уничтожен, чем бывший владелец электрокара оказался очень доволен.