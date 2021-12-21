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На Гоа появились женские отряды розовой полиции для защиты женщин и детей

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- Айжан Мамбеталиева
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Власти Гоа создали женские отряды Розовой Полиции для защиты женщин, детей и туристов, которые будут заниматься преимущественно вопросами защиты женщин и детей, а также туристов. Об этом сообщает Lenta.ru с ссылкой на Hindustan Times.

Розовая Полиция будет действовать в 11 участках штата, позднее сотрудники нового подразделения расширят свое присутствие по всему Гоа. "Они пройдут профессиональную подготовку и будут дежурить круглосуточно. Силы будут работать не над раскрытием преступлений, а над их предотвращением", - заявил премьер министр Гоа Прамод Савант.

Отмечалось, что ранее правительство подверглось критике за серию насильственных преступлений против туристов, в том числе и в отношении женщин. При этом властей штата также обвиняли в систематическом пренебрежении ситуацией с правопорядком.

Ранее в ноябре власти Индии анонсировали ужесточение правил въезда для иностранных туристов в связи с появлением нового штамма коронавируса омикрон. Так, с 1 декабря все путешественники, прибывающие в республику из находящихся в группе риска стран, должны будут по прилете в аэропорт сдать ПЦР-тест на COVID-19 и, не покидая здания, дождаться его результатов.


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URL: https://www.vb.kg/411216
Теги:
дети, Индия, туризм, женщины, милиция
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