В троллейбусах Бишкека пассажиров поздравляют Дед Мороз и Снегурочка

Поездку горожан в столичных троллейбусах теперь сопровождают Дед Мороз и Снегурочка, сообщает пресс-служба мэрии.

Такую акцию запустил муниципалитет для создания новогоднего настроения у жителей города и гостей столицы.

Первой ласточкой стал троллейбус одиннадцатого маршрута. На специальном рейсе горожане смогли окунуться в сказочную атмосферу, которая сопровождалась танцами, песнями и конкурсами. Дети с радостью рассказывали стихотворения и получали сладкие презенты, а взрослые горожане делали памятные снимки с необычными пассажирами.

С 25 декабря новогодние персонажи будут поднимать настроение и пассажирам автобусов.

Отметим, что праздничный транспорт с главным новогодним волшебником и его помощницей будет курсировать до 31 декабря.