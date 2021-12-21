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В троллейбусах Бишкека пассажиров поздравляют Дед Мороз и Снегурочка

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- Алина Мамаева
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Поездку горожан в столичных троллейбусах теперь сопровождают Дед Мороз и Снегурочка, сообщает пресс-служба мэрии.

Такую акцию запустил муниципалитет для создания новогоднего настроения у жителей города и гостей столицы.

Первой ласточкой стал троллейбус одиннадцатого маршрута. На специальном рейсе горожане смогли окунуться в сказочную атмосферу, которая сопровождалась танцами, песнями и конкурсами. Дети с радостью рассказывали стихотворения и получали сладкие презенты, а взрослые горожане делали памятные снимки с необычными пассажирами.

С 25 декабря новогодние персонажи будут поднимать настроение и пассажирам автобусов.

Отметим, что праздничный транспорт с главным новогодним волшебником и его помощницей будет курсировать до 31 декабря.


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URL: https://www.vb.kg/411222
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт
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