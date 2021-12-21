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Голодный крокодил проглотил акулу, уже пойманную рыбаком

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- Анастасия Карелина
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Крокодил в австралийском штате Квинсленд подплыл к пойманной рыбаком акуле и проглотил ее. Об этом сообщает медийно-сервисный интернет-портал "Рамблер".

Дэн Джонсон отправился рыбачить на реку Прозерпин. Мужчина закинул удочку в воду и поймал небольшую акулу. Когда австралиец начал доставать ее, акула запуталась в старой рыболовной леске.

"Я поймал акулу и принялся вытягивать ее из воды. Неожиданно я заметил сильное оживление на берегу поодаль. Люди кричали: "Берегись, он приближается!", - рассказал рыбак.

К берегу подплыл четырехметровый крокодил и проглотил добычу Дэна.

"Я никогда не видел так близко крокодила, поедающего добычу. Я почти чувствовал его дыхание, и это было удивительно", - поделился мужчина.

По словам рыбака, он смог разглядеть каждый боевой шрам крокодила.

"Уважайте диких животных, не причиняйте им вреда и ведите себя предельно осторожно", - предупредил Джонсон, призвав не подкармливать крокодилов.


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URL: https://www.vb.kg/411239
Теги:
Австралия, животные
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