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В Ульяновске кыргызстанец погиб от рук знакомого

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- Евгений Денисенко
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В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту убийства 20-летнего гражданина Кыргызской Республики. В совершении данного преступления обвиняется его 21-летний знакомый.

Согласно версии следствия, сообщили в Следственного комитете РФ по Ульяновской области, днем 20 декабря обвиняемый, находясь на своем рабочем месте в кафе, на почве внезапно возникшего конфликта нанес своему коллеге удар ножом. В результате потерпевший скончался на месте преступления.

Обвиняемый задержан. Следователем перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, проинформировали в региональном Следкоме.


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URL: https://www.vb.kg/411249
Теги:
Россия, убийство, Кыргызстан
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