В Ульяновске кыргызстанец погиб от рук знакомого

В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту убийства 20-летнего гражданина Кыргызской Республики. В совершении данного преступления обвиняется его 21-летний знакомый.

Согласно версии следствия, сообщили в Следственного комитете РФ по Ульяновской области, днем 20 декабря обвиняемый, находясь на своем рабочем месте в кафе, на почве внезапно возникшего конфликта нанес своему коллеге удар ножом. В результате потерпевший скончался на месте преступления.

Обвиняемый задержан. Следователем перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, проинформировали в региональном Следкоме.