В КР за год выявлено 74 преступления в сфере миграции

В Кыргызстане Служба по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР с начала 2021 года выявила 74 преступления в сфере миграции. Сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что задержаны граждане Узбекистана - 35 человек, Таджикистана - 33 человека, КНР -2 человека, Турции - 2 человка, Пакистана - 2 человека. Операции по задержанию осуществлялись на территории городов Бишкек и Ош, Жалал-Абадской, Баткенской, Ошской и Чуйской областей.

Так, в январе 2021 года в Чуйской области был задержан гражданин Узбекистана Н.Г., 1973 г.р., которого на родине подозревают в убийстве с особой жестокостью. Выяснилось, что он скрывался на территории Кыргызстана с 1996 года, проживал по поддельному паспорту и старался вести добропорядочный образ жизни. Весной текущего года указанный гражданин экстрадирован в Узбекистан.

В феврале 2021 года сотрудники СПЭНМ МВД на основании полученных оперативных данных провели задержание лица, находящегося в международном розыске по линии Интерпола. В ходе проведённых следственно-оперативных мероприятий на территории "майниговой" фермы, расположенной в Иссык-Атинском районе Чуйской области, был задержан гражданин КНР Я.Я.1972 года рождения, разыскиваемый за совершение тяжкого преступления у себя на родине. В апреле текущего года указанный гражданин экстрадирован в КНР.

В апреле 2021 года на территории Ноокенского района Жалал-Абадской области оперативники СПЭНМ МВД КР задержали гражданина Узбекистана М.Ж. 1984 года рождения. Он разыскивался у себя на родине правоохранительными органами за совершение наркопреступления. Кроме того, он подозревается в незаконном пересечении государственной границы КР и подделке документов.

Решением Ноокенского районного суда осужден на два года и шесть месяцев лишения свободы и в настоящее время отбывает срок.

В ноябре текущего года оперативники СПЭНМ МВД задержали в г. Бишкек гражданина Узбекистана Х.С. 1983 года рождения, находящегося в международном розыске. С 2017 года он разыскивался правоохранительными органами соседней республики за совершение убийства. Кроме того, он подозревается в незаконном пересечении государственной границы Кыргызской Республики. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции.

В феврале 2021 года в городе Кара-Куль Жалал-Абадской области сотрудники СПЭНМ МВД совместно с ОБДД остановили и задержали автомашину марки "Мерседес-Бенц 413" (бусик), в которой находились 14 граждан Таджикистана. Все они подозреваются в незаконном пересечении государственной границы. По факту противоправных деяний со стороны иностранных граждан судом вынесено решение о привлечении их к уголовной ответственности.