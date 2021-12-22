В Китае нашли окаменевшее яйцо с зародышем динозавра

На юге Китая ученые обнаружили окаменевшее яйцо хищного динозавра-овираптора. Зародыш оказался похож по облику на эмбрионы современных птиц. Об этом сообщает пресс-служба Бирмингемского университета со ссылкой на статью в журнале iScience.

"Окаменевшие эмбрионы динозавров относятся к числу самых редких окаменелостей, причем почти все из них были найдены в сильно фрагментированной форме. По этой причине мы были очень рады открытию "Маленького Инляна", чьи останки сохранились в первозданном виде. Их изучение заметно расширило наши представления о жизненном цикле динозавров", - заявила научный сотрудник Бирмингемского университета (Великобритания) Ма Вайсун.

До начала текущего столетия палеонтологам были известны только единичные примеры окаменелых яиц динозавров и фрагменты их скорлупок. В последние два десятилетия ситуация изменилась. Исследователи открыли несколько крупных "кладбищ яиц" на севере Китая и в Монголии, в пустыне Гоби, а также десятки яиц самых больших динозавров планеты в Южной Америке.

Их изучение показало, что многие динозавры были теплокровными, которые строили гнезда, умели высиживать яйца примерно так же , как это делают птицы. Ма Вайсун и ее коллегам удалось открыть массу других сходств между динозаврами и птицами в этом отношении благодаря находке, которая была сделана шахтерами горнодобывающей компании YingliangGroup в начале текущего столетия на юге Китая.

Рабочим удалось найти в породах конца мелового периода овальную структуру, которая была очень похожа на яйцо динозавра. Находка попала в личную коллекцию директора YingliangGroup Лю Ляна. Впоследствии он передал ее в руки хранителей музея в городе Сямынь. Долгое время окаменелость не привлекала внимания ученых, пока не была изучена в ходе инвентаризации всех экспонатов музея.

Когда Ма Вайсун с коллегами просветили находку шахтеров при помощи рентгена, они обнаружили, что внутри скрывается идеально сохранившийся эмбрион овиратора на последних стадиях развития. Его открытие дало ученым уникальную возможность узнать то, как выглядели почти родившиеся зародыши динозавров и проверить, были ли они похожи в этом отношении на птиц.

Ученые обнаружили, что кожа "Маленького Инляна", как они окрестили окаменелость, была покрыта небольшими перьями, подобно эмбрионам куриц и других птиц, а его тело было свернуто в характерную эмбриональную позу, в которой они опускают голову в пространство между конечностями.