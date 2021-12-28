В Москве прошел турнир по волейболу в честь памяти Ороза Мамыралиева

Сотрудники Посольства КР в РФ приняли участие в спортивном турнире по волейболу среди женщин-соотечественниц, посвященный 95-летию юбилея ветерана Великой Отечественной войны полковника, кавалериста Мамыралиева Ороза Мамыралиевича. Мероприятие организовано кыргызскими диаспоральными организациями.
Целью проведения данного мероприятия является укрепление дружеских связей, спортивного духа и пропаганда здорового образа жизни среди граждан КР, пребывающих в России.
По итогам турнира спортивным командам были вручены памятные подарки.