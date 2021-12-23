ВОЗ: существующие вакцины эффективны против "дельты" и "омикрона"

Глава Всемирной организации здравоохраненияТедрос Гебрейесус предупредил, что большинство госпитализированных с COVID-19 и умерших от этой инфекции составляют люди, не получившие ни одной дозы вакцины. Поэтому, прежде чем предлагать своему населению бустерные дозы, страны должны приложить усилия, чтобы обеспечить всех жителей планеты прививками.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус напомнил, что в 2021 от COVID-19 скончались 3,5 миллиона человек – больше, чем от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.

При этом он предупредил, что омикрон-штамм становится доминирующим во многих странах, и требует дополнительных мер предосторожности. Так, в ВОЗ опубликовали обновленные рекомендации для медперсонала: например, заходя в помещение к пациенту с COVID-19 необходимо в дополнение к другим средствам защиты надевать респиратор или медицинскую маску, особенно если это помещение плохо проветривается.

В ВОЗ настоятельно призывают обеспечить медиков всем необходимым для работы в условиях пандемии.

Он вновь привлек внимание к тому, что, пока некоторые страны предлагают каждому желающему бустерные дозы, половина государств-членов ВОЗ к концу года не сможет вакцинировать 40 процентов своего населения. Если бы вакцины распределялись равномерно, их хватило бы на то, чтобы уже к сентябрю иммунизировать сорок процентов населения каждой страны, добавил глава ВОЗ.

По его словам, ситуация улучшается: через механизм COVAX доставлено 800 млн доз вакцин, половина из них – в течение последних трех месяцев.

"По оценкам, у нас должно быть достаточно препаратов, чтобы к концу первого квартала 2022 года вакцинировать все взрослое население планеты и обеспечить бустерными дозами тех, кто входит в группу риска", – сообщил глава ВОЗ.

И только после этого, запасы позволят предложить бустерные дозы всем желающим, добавил он.

В этом контексте он призвал страны через созданные под эгидой ВОЗ механизмы делиться вакцинами с другими государствами. В настоящее время это не происходит: бустеры составляют 20 процентов от всех ежедневно вводимых доз.

В настоящее время под эгидой ВОЗ в различных странах мира испытание проходят вакцины от COVID-19 следующего поколения. Эти исследования начались в сентябре. Ожидается, что новые препараты будут обеспечивать более эффективную и длительную защиту от вируса, а вводить их можно будет без иглы.

Исследования, в которых уже приняли участие 11,5 тысяч добровольцев, проходят в Колумбии, Мали и Филиппинах. Н данном этапе испытывают два препарата нового поколения, но уже скоро этот арсенал пополнят еще три вакцины-кандидата.