Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 95.12 - 96.52

Султанбека Жоошбаева назвали "личностью века" и "личностью года"

240  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель Совета ветеранов МВД Кыргызской Республики награжден медалью Международного фонда "Насаатчы". Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Женский комитет Международного общественного фонда "Насаатчы" совместно с общественным объединением "Демократический комитет женщин Кыргызстана" организовали мероприятие, в котором наградили кыргызстанцев, которых, на их взгляд, можно назвать "Личностью века", "Лучшим предпринимателем", "Гордостью народа", "Звездой сцены", "Личностью года" и другими.

Отличившимся гражданам вручили почетные грамоты, медали, благодарственные письма.

Сразу в двух номинациях "Личность века" и "Личность года" медалью Фонда "Насаатчы", а также дипломом "Демократического комитета женщин Кыргызстана" был награжден председатель Совета ветеранов МВД, полковник милиции в отставке Султанбек Жоошбаев.

Заслуги Султанбека Жоошбаева оценены по достоинству. Полковник Жоошбаев является председателем Совета ветеранов с 2017 года и по совместительству директором Центрального музея МВД имени Наматбаева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411323
Теги:
МВД, награда
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  