Султанбека Жоошбаева назвали "личностью века" и "личностью года"

Председатель Совета ветеранов МВД Кыргызской Республики награжден медалью Международного фонда "Насаатчы". Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Женский комитет Международного общественного фонда "Насаатчы" совместно с общественным объединением "Демократический комитет женщин Кыргызстана" организовали мероприятие, в котором наградили кыргызстанцев, которых, на их взгляд, можно назвать "Личностью века", "Лучшим предпринимателем", "Гордостью народа", "Звездой сцены", "Личностью года" и другими.

Отличившимся гражданам вручили почетные грамоты, медали, благодарственные письма.

Сразу в двух номинациях "Личность века" и "Личность года" медалью Фонда "Насаатчы", а также дипломом "Демократического комитета женщин Кыргызстана" был награжден председатель Совета ветеранов МВД, полковник милиции в отставке Султанбек Жоошбаев.

Заслуги Султанбека Жоошбаева оценены по достоинству. Полковник Жоошбаев является председателем Совета ветеранов с 2017 года и по совместительству директором Центрального музея МВД имени Наматбаева.