В Бишкеке отметили годовщину создания TUKID

В Бишкеке прошла деловая встреча по случаю годовщины дня создания общественного объединения TUKID, представляющего турецкие и кыргызско-турецкие компании, осуществляющие свою деятельность в Кыргызстане. В мероприятии принял участие министр иностранных дел Руслан Казакбаев. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Турецкую сторону представляли Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Кыргызстане Ахмет Садык Доган, программный координатор ТИКА в нашей стране Осман Уста. С кыргызской стороны событие посетили исполняющий обязанности главы Агентства по инвестициям и развитию Кыргызстана Нурадил Баясов, заместитель министра экономики и коммерции Канат Абдрахманов.

Глава МИДа в своем выступлении перед деловыми кругами отметил, что на сегодняшний день кыргызская сторона придает особое значение расширению торгово-экономических связей, наращивая усилия по укреплению моста сотрудничества между бизнесменами Кыргызской и Турецкой республик.

Казакбаев напомнил, что в уходящем году был проведен ряд мероприятий по совершенствованию торгово-экономического сотрудничества между нашими государствами. Наиболее важными из них являются бизнес-форумы, проведенные в рамках официального визита Садыра Жапарова в Турцию, а также 10-го заседания Кыргызско-Турецкой межправительственной комиссии в Бишкеке. В то же время продолжается весьма активное сотрудничество с авторитетными бизнес-организациями Турции, такими как TOBB и DEİK.

Глава внешнеполитического ведомства выразил надежду, что данные мероприятия выведут торгово-экономическое сотрудничество Кыргызстана и Турции на качественно новый уровень и придадут дополнительный импульс развитию торгово-экономических отношений двух стран.

Руслан Казакбаев также проинформировал представителей деловых кругов о том, что политическая повестка дня в республике исчерпала себя в этом году, в связи с чем президент и кабинет министров намерены сосредоточить все усилия на реформах в экономической сфере и в этом контексте призвал деловые круги расширять проекты и развивать торгово-инвестиционную деятельность в Кыргызской Республике.

Справка "ВБ"

Общественное объединение TUKID / Предпринимательства, Культуры, Солидарности и Дружбы Турция-Кыргызстан было создано 2 декабря 2021 года при поддержке посольства Турции в Кыргызстане. В состав объединения входят кыргызские и турецкие бизнесмены, осуществляющие свою деятельность в Кыргызстане в разных отраслях экономики.

Цель объединения: внесение вклада в экономическое, социальное и культурное развитие Кыргызстана, использование самым лучшим образом регионального и отраслевого потенциала по оказанию содействия экономической деятельности членов объединения, в частности в сфере внешней торговли, инвестиций, услуг, подрядческих услуг, логистики, развитие корпоративной культуры и распространение частных инвестиционных инициатив, поощрение предпринимательских навыков, а также решение проблем промышленников и предпринимателей и защита их интересов.

TUKID является членом Антикоррупционного делового совета при президенте Кыргызстана, тесно сотрудничающим на сегодняшний день с Агентством по инвестициям и развитию КР, Департаментом по экономической дипломатии МИДа и другими заинтересованными госорганами и организациями КР.