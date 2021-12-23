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В фарватере дружбы: "азиатский тигр" продолжит благоволить Кыргызстану

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- Назгуль Абдыразакова
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Республика Корея одной из первых признала государственную независимость Кыргызстана и уже январе 1992 года между нашими странами установлены дипломатические отношения. В сентябре 2007 года в Бишкеке появилось посольство Республики Корея, а в октябре 2008 аккредитован первый чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея с резиденцией в Бишкеке.

Сегодня Кыргызстан рассматривает Республику Корею как одного из своих важных и приоритетных партнеров в Азиатском регионе и заинтересован в дальнейшем развитии. Многие молодые кыргызстанцы проявляют большой интерес к изучению корейской культуры и языка. А в следующем году Кыргызстан и Республика Корея будет отмечать 30-летие дипломатических отношений. В преддверии юбилейного года мы встретились с чрезвычайным и полномочным посолом Республики Корея в Кыргызской Республике с господином Ли Вонджэ.

– Господин посол, в каких странах вы работали до дипломатической миссии в Кыргызстане?

- Я был назначен послом Республики Корея в Кыргызской Республике в июне текущего года. Это моя первая дипломатическая миссия в качестве посла. До этого я трудился в качестве дипломатического работника. Моя трудовая деятельность началась в 1995 году в МИД Республики Корея, после окончания факультета политических наук и международных отношений Университета Ёнсе. До прибытия в Кыргызстан работал в Италии, Германии, Иране, Великобритании и России. Владею английским языком, изучал немецкий язык, а сейчас осваиваю русский.

Факт 1. Республика Корея входит в четверку "азиатских тигров", так неофициально называют страны, демонстрирующие очень высокие темпы экономического развития с начала 1960-х до финансового кризиса 1990-х годов.

- Какую основную функцию выполняет на сегодня посольство Республики Корея в Кыргызстане?

- Одна из главных дипломатических целей нашего посольства состоит в том, чтобы обеспечить продолжение обмена на высоком уровне. Недавно министр внутренних дел Кыргызстана принял участие в международном полицейском саммите в городе Сеул. После этого в столице Республики Корея состоялась конференция Организации Объединенных Наций на уровне министров по вопросам поддержания мира, которое первоначально планировалось провести в офлайн-режиме, но из-за выявления нового штамма коронавируса "омикрон" конференция была переведена в онлайн-режим. В любом случае, обмены на высоком уровне продолжаются. В следующем году исполняется 30 лет дипломатическим отношениям, поэтому мы фокусируемся на обмене высокого уровня.

Кроме того, наше посольство в настоящее время делает большой акцент на публичную дипломатию, социальное сотрудничество и рассматривает возможности сотрудничества, которые могут развивать двусторонние отношения в экономической сфере.

- Многие кыргызстанцы уезжают в Южную Кореи на заработки. Растет ли поток мигрантов из КР в вашу страну?

- В последнее время нет. С 2015 по 2017 год более 200 человек ежегодно отправлялись в Республику Корея. В 2018 году их число возросло до 380 человек. Затем в 2019 году оно сократилось примерно до 150 человек, а в 2020-2021 годах из-за коронавируса у многих кыргызстанских трудовых мигрантов не было возможности поехать в Республику Корея.

Факт 2. Южная Корея занимает 5-е место в мире по производству автомобилей.

-Сколько городов-побратимов есть у Кыргызстана и Кореи?

- Побратимские отношения существуют между городом Куми и Бишкеком. Между городом Пхохан и Бишкеком подписано соглашение о намерении сотрудничества. Между Чолланам-до и Чуйской областью было подписано соглашение о сотрудничестве. Я считаю, что обмены между местными городами или местными органами власти все еще недостаточно активны. Думаю, что сегодня из главных функций нашей дипмиссии является расширение обменов между местными органами власти.

- Какие взаимовыгодные экономические проекты реализованы в рамках кыргызско-корейского сотрудничества?

- В июле текущего года между KT – ведущей телекоммуникационной компанией РК, компанией Omnisystem и Министерством энергетики и промышленности КР был подписан трехсторонний Меморандум о взаимопонимании и установлении в Кыргызстане системы AMI (система удаленного считывания показаний счетчика), то есть "умного счетчика".

До настоящего времени такие крупные корейские компании не открывали свои представительства в Кыргызстане. Я надеюсь, что этот проект станет успешным, привлечет внимание других корейских компаний и создаст возможность их появления в Кыргызстане.

Кроме того, в настоящий момент в рамках программы официальной помощи в целях развития (ОПР) в основном KOICA занимается продвижением проектов, таких как "Повышение цифрового потенциала Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызской Республики". KOICA реализует различные проекты сотрудничества в целях развития, в том числе проект "Создание центра оперативного реагирования на компьютерные инциденты (SOC) в Кыргызской Республике" совместно с государственным комитетом национальной безопасности КР, далее проект по "Созданию административной системы обмена информацией и развития потенциала", совместный проект с ПРООН "Повышение уровня безопасности населения от пожаров путем усиления потенциала пожарно-спасательной службы в Кыргызской Республике", "Проект по поддержке реализации политики в сфере органического сельского хозяйства и повышению потенциала фермеров в КР" и др.

Факт 3. Корейская компания Samsung C&T была главным подрядчиком трех самых высоких небоскребов мира: Бурдж-Халифа, Башни Петронас и Тайбэй 101.

- В Кыргызстане много молодых людей, которые изучают корейский язык. Есть ли у них возможность обучаться в корейских вузах бесплатно?

- Правительство Республики Корея реализует стипендиальный проект Global Korea Scholarship (GKS). Это проект, который привлекает лучших иностранных студентов для получения научных степеней. Каждый год в рамках этого проекта приглашается около 1300 человек из 150 стран. Им покрывают расходы на проживание и обучение, необходимые для получения степеней. Помимо этого, среди студентов, которые едут в Республику Корею на учебу через программу "Обмен студентами" или за счет своих средств, отбирают лучших. Им также частично оплачивают некоторые расходы, например, на проживание и т.д. В случае с Кыргызстаном, в последние годы кыргызстанцам выделяется квота более чем на 30 человек. Но набор не всегда бывает полным, все зависит от ситуации.

-Республика Корея регулярно оказывает Кыргызстану помощь в различных сферах, таких как медицина и образование. Какие проекты еще планируется реализовать в Кыргызстане?

- В этом году Кыргызстан был включен в список приоритетных стран в рамках программы официальной помощи в целях развития (ОПР) РК. На данный момент четыре направления - окружающая среда, сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, государственное управление, здравоохранение и санитария - были выбраны корейской стороной в качестве приоритетных векторов в рамках программы ОПР. Мы уведомили об этом правительство Кыргызстана и сейчас ждем предложения от кыргызской стороны по этим направлениям.

Факт 4. Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал одним из популярных мировых сериалов, а костюмы героев стали хитами продаж.

-Как можно получить южнокорейскую визу жителям Кыргызстана?

- Для начала нужно собрать необходимые документы для подачи визы, сдать их в консульский отдел посольства, оплатить комиссионные, затем происходит процесс рассмотрения документов. Из-за ухудшения ситуации в связи с COVID-19 правительство Республики Корея усилило карантинные меры и на ограниченной основе выдает визы.

- Какое впечатление на вас произвел Кыргызстан?

- Каждый раз, когда мне задают этот вопрос, я всегда говорю, что, когда приехал в Кыргызстан, то, первое, что меня поразило – это прекрасная природа вашей страны. Кроме того, я могу сказать, что мне очень приятно и легко общаться с местными людьми, как со старыми знакомыми. Здешняя атмосфера кажется мне очень комфортной.

Я успел побывать на Иссык-Куле и Сон-Коле, и эти два озера поразили меня своей красотой. В Кыргызстане проживают 17 тысяч местных корейцев, большинство из них управляют корейскими ресторанами или предприятиями. Молодежь Кыргызстана проявляет большой интерес к корейской культуре и языку. Я побывал на конкурсе по ораторскому искусству на корейском языке и лично убедился, что студенты очень усердно учат корейский язык.

До прибытия в Кыргызстан для ознакомления я прочитал роман Чингиза Айтматова "И дольше века длится день", так как это произведение переведено на корейский язык. По приезду в Бишкек, я передал несколько экземпляров данного романа в национальную библиотеку КР.

Для меня было новым то, что такой великий писатель, как Чингиз Айтматов, являлся советником Михаила Горбачева, а также специальным представителем по странам нынешнего Европейского Союза.

Факт 5. Другой корейский мини-сериал "Зов ада" занял первое место в рейтинге популярных телешоу американского стримингового сервиса Netflix, опередив "Игру в кальмара".

- В 2022 году Кыргызстан и Республика Корея будут отмечать 30-летие дипломатических отношений, что запланировано к этой знаменательной дате?

- Мы планируем осуществлять работу по трем направлениям, но, конечно, все зависит от эпидемиологической ситуации.

Мы намереваемся активизировать обмен официальных делегатов на высоком уровне, а также укрепить экономическое сотрудничество и создать основу для дальнейшего развития. Как я ранее говорил, сейчас в Кыргызстане нет филиалов крупных корейских компаний. В связи с этим необходимо создать основу для активизации инвестиций и экономического сотрудничества. До этого дня проводились культурные мероприятия, как тхэквондо, k-pop, фестивали корейского языка и культуры. В следующем году в рамках 30-летия дипотношений мы будем проводить не только традиционные, но и новые значимые мероприятия.

Редакция издания vb.kg выражает благодарность специалисту посольства Республики Корея в Кыргызской Республики Ким Совон и переводчику Кларе Акбарали кызы за помощь в переводе и организации интервью.


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URL: https://www.vb.kg/411330
Теги:
Южная Корея, посольство, сотрудничество, Кыргызстан, посол
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