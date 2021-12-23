В КНМИИ откроется выставка Залкара Эсенканова "Вот, это моя вера"

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 24 декабря откроется персональная выставка Залкара Эсенканова "Вот, это моя вера". Об этом сообщает КНМИИ.

Участник многих республиканских и международных художественных выставок, член Союза художников Кыргызстана Залкар Эсенканов работает в КНМИИ заведующим отделом реставрации.

Живописные работы Залкара всегда многозначительны и сложны для понимания. Художник часто меняет манеру письма. Бывает, что его картины превращаются в схемы. Однако же произведения Эсенканова интересны многим ценителям прекрасного, они находятся в собрании музея имени Гапара Айтиева, других музеях и частных коллекциях в разных странах.

Залкар Эсенканов создает инсталляции, объекты, изображения. В отличии от молодых последователей глобальных течений, творец неизменно остается национальным художником. Его работы не похожи на западные и исповедует свой стиль, который часто называют провинциальным. Но для мастера – это достоинство.