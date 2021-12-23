На перевале Кувакы произошло ДТП, один человек погиб на месте

Пресс-центр МЧС сообщает, что сегодня 23 декабря, в 2 часа 58 минут к дежурному-диспетчеру ОЧС Кочкорского района поступило сообщение о том, что водитель автомобиля Skoda Octavia на 180-м километре автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт (перевал Кувакы) не справился с управление и врезался в бетонное ограждение.

В результате ДТП один человек погиб на месте, один человек пострадал (имена уточняются).

На место происшествия были привлечены четыре спасателя. Они вытащили тело погибшего из машины и передали врачам скорой помощи.