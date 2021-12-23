Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 95.12 - 96.52

На перевале Кувакы произошло ДТП, один человек погиб на месте

52  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пресс-центр МЧС сообщает, что сегодня 23 декабря, в 2 часа 58 минут к дежурному-диспетчеру ОЧС Кочкорского района поступило сообщение о том, что водитель автомобиля Skoda Octavia на 180-м километре автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт (перевал Кувакы) не справился с управление и врезался в бетонное ограждение.

В результате ДТП один человек погиб на месте, один человек пострадал (имена уточняются).

На место происшествия были привлечены четыре спасателя. Они вытащили тело погибшего из машины и передали врачам скорой помощи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411337
Теги:
ДТП, Кочкорский район, Нарын, Нарынская область, МЧС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  