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Подписана "Концепция национальной безопасности Кыргызской Республики"

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- Анастасия Карелина
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Садыр Жапаров подписал Указ "О Концепции национальной безопасности Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, в целях консолидации усилий и повышения эффективности деятельности по предупреждению, пресечению и нейтрализации угроз национальной безопасности Кыргызстана, укрепления обороноспособности страны и международного сотрудничества в этой сфере, в соответствии со статьей 10 Закона Кыргызской Республики "О национальной безопасности" и решением Совета безопасности Кыргызской Республики "О проекте Концепции национальной безопасности Кыргызской Республики" от 26 ноября 2021 года № 4 постановляется:

1. Утвердить Концепцию национальной безопасности Кыргызской Республики.

2. Кабинету Министров Кыргызской Республики во взаимодействии с Жогорку Кенешем Кыргызской Республики разработать и принять нормативные правовые акты, направленные на реализацию Концепции.

3. Кабинету Министров Кыргызской Республики, министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам Кыргызской Республики, полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, мэриям городов Бишкек и Ош и местным государственным администрациям:

- в практической деятельности и при разработке нормативных правовых актов и иных документов, касающихся обеспечения национальных интересов Кыргызской Республики, руководствоваться положениями Концепции;

- обеспечить реализацию Концепции.

4. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам Кыргызской Республики, полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях и мэриям городов Бишкек и Ош в двухмесячный срок разработать отраслевые, региональные и ведомственные программы (доктрины, концепции, планы) обеспечения национальной безопасности на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды с определением целевых индикаторов безопасности в соответствующих сферах и по согласованию с секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики внести их в установленном порядке в Кабинет Министров Кыргызской Республики для утверждения.

5. Кабинету Министров Кыргызской Республики и полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях на постоянной основе осуществлять координацию и мониторинг своевременного и полного исполнения положений Концепции и разработанных программ задействованными государственными органами и органами местного самоуправления.

6. Признать утратившим силу Указ Президента Кыргызской Республики "О Концепции национальной безопасности Кыргызской Республики" от 9 июня 2012 года № 120.


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URL: https://www.vb.kg/411350
Теги:
президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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