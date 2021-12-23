Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 95.12 - 96.52

25 медиков получили подарки в знак заслуг за работу в период пандемии

123  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

25 работникам организаций здравоохранения республики были вручены памятные подарки в знак признания заслуг и благодарности за работу в период пандемии COVID-19. Благодарственные письма получили посольства иностранных государств в Кыргызской Республике и международные организации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Бишкеке прошло мероприятие, посвященное Дню всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) в Кыргызской Республике. Участие в нем приняли министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, заместитель министра Улук-Бек Бектурганов, представитель ВОЗ в Кыргызстане Назира Артыкова, представитель ЮНИСЕФ в Кыргызской Республике Кристин Жольм, представители посольств иностранных государств в республике, партнеры по развитию министерства и медицинские работники.

На мероприятии были вручены благодарственные письма посольствам иностранных государств в Кыргызской Республике и международным организациям. Их отметили за вклад в развитие системы здравоохранения республики. Кроме того, 25 медицинским работникам организаций здравоохранения страны вручили памятные подарки в знак признания заслуг и благодарности за работу в период пандемии COVID-19.

"Благодаря поддержке партнеров по развитию, появилась возможность укрепить межсекторальный подход для обеспечения готовности страны к чрезвычайным ситуациям и принятия ответных мер в рамках борьбы с COVID-19. Укрепить материально-техническую базу организаций здравоохранения, провести мероприятия в рамках реализации Национального плана развертывания вакцинации в рамках борьбы с COVID-19. Современная система здравоохранения невозможна без развития электронного здравоохранения, поэтому особое внимание будет сконцентрировано на развитие электронной информационной системы здравоохранения. Мы прилагаем все усилия для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения в Кыргызской Республике", - сказал Алымкадыр Бейшеналиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411355
Теги:
здравоохранение, награда, медицина, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  