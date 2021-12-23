25 медиков получили подарки в знак заслуг за работу в период пандемии

25 работникам организаций здравоохранения республики были вручены памятные подарки в знак признания заслуг и благодарности за работу в период пандемии COVID-19. Благодарственные письма получили посольства иностранных государств в Кыргызской Республике и международные организации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Бишкеке прошло мероприятие, посвященное Дню всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) в Кыргызской Республике. Участие в нем приняли министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, заместитель министра Улук-Бек Бектурганов, представитель ВОЗ в Кыргызстане Назира Артыкова, представитель ЮНИСЕФ в Кыргызской Республике Кристин Жольм, представители посольств иностранных государств в республике, партнеры по развитию министерства и медицинские работники.

На мероприятии были вручены благодарственные письма посольствам иностранных государств в Кыргызской Республике и международным организациям. Их отметили за вклад в развитие системы здравоохранения республики. Кроме того, 25 медицинским работникам организаций здравоохранения страны вручили памятные подарки в знак признания заслуг и благодарности за работу в период пандемии COVID-19.

"Благодаря поддержке партнеров по развитию, появилась возможность укрепить межсекторальный подход для обеспечения готовности страны к чрезвычайным ситуациям и принятия ответных мер в рамках борьбы с COVID-19. Укрепить материально-техническую базу организаций здравоохранения, провести мероприятия в рамках реализации Национального плана развертывания вакцинации в рамках борьбы с COVID-19. Современная система здравоохранения невозможна без развития электронного здравоохранения, поэтому особое внимание будет сконцентрировано на развитие электронной информационной системы здравоохранения. Мы прилагаем все усилия для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения в Кыргызской Республике", - сказал Алымкадыр Бейшеналиев.