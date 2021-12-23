Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 95.12 - 96.52

В Дубае создали мини-робота, сажающего семена в пустыне

139  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Дубае создали мини-робота, который определяет плодородные места в пустыне и сажает семена, сообщает портал Interesting Engineering.

Проект мини-робота A"seedbot для озеленения пустыни спроектировал дизайнер Мазьяра Этехади из Дубайского института дизайна и инноваций.

Автономный робот оснащен солнечными батареями. Днем он заряжается, а ночью выполняет свои функции. При выявлении плодородных участков робот высаживает семена растений на основе данных, полученных от его датчиков и навигационной системы.

Робот перемещается по песку в поисках правильных уровней влаги для посадки семян. Помимо датчика влажности почвы, мини-робот оснащен датчиком расстояния и он отправляет отчеты пользователю для статистических данных.

Сообщается, что автономный робот может превратить пустынную почву в пышный ландшафт, сократив долю пустыни в ОАЭ. О


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411366
Теги:
наука, ОАЭ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  