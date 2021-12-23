В Дубае создали мини-робота, сажающего семена в пустыне

В Дубае создали мини-робота, который определяет плодородные места в пустыне и сажает семена, сообщает портал Interesting Engineering.

Проект мини-робота A"seedbot для озеленения пустыни спроектировал дизайнер Мазьяра Этехади из Дубайского института дизайна и инноваций.

Автономный робот оснащен солнечными батареями. Днем он заряжается, а ночью выполняет свои функции. При выявлении плодородных участков робот высаживает семена растений на основе данных, полученных от его датчиков и навигационной системы.

Робот перемещается по песку в поисках правильных уровней влаги для посадки семян. Помимо датчика влажности почвы, мини-робот оснащен датчиком расстояния и он отправляет отчеты пользователю для статистических данных.

Сообщается, что автономный робот может превратить пустынную почву в пышный ландшафт, сократив долю пустыни в ОАЭ. О