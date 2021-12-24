Кыргызстанцы стали лауреатами премий СНГ в культурно-гуманитарной сфере

В Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов премий СНГ "Звезды Содружества" и "Содружество дебютов". В число таких людей вошли и двое представителей Кыргызстана.

Торжество состоялось в смешанном формате. Личное участие в нем приняли специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, посол Азербайджана в России, председатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств СНГ Полад Бюльбюль оглы, исполнительный директор МФГС Анатолий Иксанов, а лауреаты подключились по видеосвязи.

Межгосударственная премия "Звезды Содружества" учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству государств СНГ и МФГС в 2009 году и с тех ежегодно присуждается за "наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран - участниц СНГ, так и Содружества в целом". Лауреаты определяются в трех номинациях: в области науки и образования, культуры и искусства, гуманитарной деятельности. Обладателям премии вручают диплом, почетный знак и 2 миллиона рублей.

На соискание высокой награды в этом году претендовали 13 номинантов из девяти стран Содружества. Решением жюри премии присуждены девяти соискателям. От Кыргызстана лауреатом стал президент Национальной академии наук Мурат Джуматаев.

В минувшие годы премия "Звезды Содружества" вручалась из числа кыргызстанцев писателю и драматургу Султану Раеву, директору Бишкекского научно–исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбеку Джумабекову, народному артисту КР Ибрагиму Жунусову, экс–президенту Национальной академии наук Кыргызстана Шарипе Жоробековой, народному художнику КР Юристанбеку Шыгаеву, вице–президенту Азиатско– Тихоокеанского отделения Всемирного ремесленного совета Динаре Чочунбаевой, директору Института теоретической и прикладной математики Алтаю Борубаеву, литературоведу, исследователю кыргызского фольклора, эпоса "Манас" и творчества Чингиза Айтматова Абдылдажану Акматалиеву, народному писателю Мару Байджиеву, профессору кафедры химии Кыргызского государственного университета Адылбеку Молдошеву.

В свою очередь, международная премия "Содружество дебютов" была учреждена в 2008 году и ежегодно присуждается молодым специалистам (в возрасте до 35 лет) в той гуманитарной области, которую определяют учредители. За годы существования премии ее получали поэты, врачи, педагоги, ученые, специалисты по охране памятников истории и культуры, популяризаторы книги и чтения. Лауреатами "Содружества дебютов" от Кыргызстана становились, в том числе, заведующий отделом права Института философии и политико-правовых исследований НАН КР Алмаз Токтогулов, доцент кафедры истории и культурологии Кыргызско-Российского Славянского университета Павел Дятленко, программный менеджер Общественного объединения родителей детей с инвалидностью Сейнеп Дыйканбаева, ведущий солист Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева Нуржигит Асанов. На сей раз данной награды удостоился солист балета этого театра Фарух Садыркулов.

Как отметил в ходе церемонии награждения Михаил Швыдкой, культурные связи стран СНГ играют важную роль в образовании и науке. А Полад Бюльбюль оглы подчеркнул, что деятелей науки и культуры необходимо поддерживать, ведь они являются "скрепами нашего духовного пространства": "Любая культура в самоизоляции может зачахнуть, культура должна взаимодействовать, культура должна общаться, она должна быть в контакте с другими культурами для того, чтобы она могла развиваться".