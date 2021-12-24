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В Петербурга таксист-нелегал изнасиловал кыргызстанку

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- Евгений Денисенко
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В Санкт-Петербурге мигрант из Узбекистана, работавший таксистом, задержан по подозрению в изнасиловании. Пострадавшей оказалась 40-летняя гражданка Кыргызстана.

Как сообщили местные СМИ, она обратилась после случившегося в полицию. И рассказала, что накануне, будучи в нетрезвом состоянии, села в вечернее время в такси к своему знакомому, 24-летнему приезжему из Узбекистана. Однако вместо того, чтобы доставить по указанному адресу, он в пути остановил машину. И, применив физическую силу, овладел пассажиркой. После чего высадил ее на территории одного из городских районов и уехал.

Сотрудники правоохранительных органов установили автомобиль, в котором было совершено преступление. Немного позже задержали и подозреваемого, находившегося на тот момент в кафе. Его доставили в полицию, поместили в изолятор. В отношении этого молодого человека возбуждено уголовное дело. А также – составлен административный протокол, поскольку выяснилось, что в России он находится с нарушением ее миграционного законодательства. В страну приехал в марте прошлого года, но в ноябре 2021-го регистрация закончилась.

Выяснилось, что и пострадавшая оказалась такой же нарушительницей, ее временная регистрация истекла в мае.


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URL: https://www.vb.kg/411382
Теги:
изнасилование, Россия, преступление, Кыргызстан
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