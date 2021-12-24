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Нужен бармен, экскурсовод и король в одном лице на британский остров Пил

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- Анастасия Карелина
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Туристический комплекс Ship Inn, расположенный на британском острове Пил, ищет человека на должность бармена, экскурсовода и короля в одном лице. Об этом сообщает информационное агентство UNN.

Счастливчику, которого в итоге выберут, предстоит много работать. Король будет распоряжаться пабом, кемпингом и замком XIV века. Придется ухаживать за ними, а также развлекать туристов, которые активно прибывают на остров с апреля по сентябрь. Остальное время работник проведет в одиночестве.

Необычная вакансия предполагает официальную церемонию коронации. По давней традиции посвящение проводят с помощью ржавой сабли, а в конце новоиспеченного короля обливают пивом из ведра.

Контракт с королем подпишут на 10 лет. Человек, которого возьмут на должность, посвятит острову и его посетителям немалую часть своей жизни.

Известно, что предыдущий хозяин острова Джон Мерфи правил островом Пил на протяжении 40 лет. Работа Мерфи очень нравилась, но он вынужден был отойти от дел из-за возраста. На покой Джон Мерфи ушел в 73 года.

"Вы не можете просто зайти в Tesco за буханкой хлеба, когда находитесь на острове Пил. Вам понадобится преданность делу и сильная любовь к изоляции, тишине и спокойствию. Для этой работы нужна особая личность", - пояснил Джон Мерфи.


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URL: https://www.vb.kg/411410
Теги:
Великобритания
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