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Строительные объекты в Бишкеке устраняют нарушения правил благоустройства

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Строительные компании, накануне приостановившие свою деятельность за неисполнение распоряжения мэрии Бишкека , устранили нарушения. Таким образом, подрядные организации ОсОО "Гарант Строй Инвест", ОсОО "Макрогрупп" и "О2 Development" полностью установили на строительной площадке колесомоечные пункты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В настоящее время, устанавливают аппараты для мойки колес строительные компании "Аманат Групп Инвест" и "Эмаком".

Напомним, что ранее строительные работы в данных объектах были временно приостановлены за неисполнение предписания об установке оборудования для мойки колес специальной техники. Такое решение вынесла комиссия в ходе рейда.

Отметим, рейдовые мероприятия будут продолжены.


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URL: https://www.vb.kg/436854
Теги:
мэрия, Бишкек
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