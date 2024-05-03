Строительные объекты в Бишкеке устраняют нарушения правил благоустройства

Строительные компании, накануне приостановившие свою деятельность за неисполнение распоряжения мэрии Бишкека , устранили нарушения. Таким образом, подрядные организации ОсОО "Гарант Строй Инвест", ОсОО "Макрогрупп" и "О2 Development" полностью установили на строительной площадке колесомоечные пункты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В настоящее время, устанавливают аппараты для мойки колес строительные компании "Аманат Групп Инвест" и "Эмаком".

Напомним, что ранее строительные работы в данных объектах были временно приостановлены за неисполнение предписания об установке оборудования для мойки колес специальной техники. Такое решение вынесла комиссия в ходе рейда.

Отметим, рейдовые мероприятия будут продолжены.