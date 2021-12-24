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Член ОПГ втерся в доверие женщины и не вернул крупную сумму денег

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- Назгуль Абдыразакова
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В ОВД Жайылского района с заявлением обратилась местная жительница Д.А.,1985 года рождения, она просила принять меры в отношении У.А., который в июле 2021 года. войдя в доверие, взял у нее в долг денежные средства в размере 110 тысяч сомов и по сей день не возвращает. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее информации данный факт был зарегистрирован в ОВД Жайылским районом согласно ст. 209 (Мошенничество) УК КР.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Жайылского района был задержан У.А. 1975 года рождения состоящий на оперативном учете в МВД КР как член организованной преступной группировки.

Его передали в следственную службу ОВД Жайылского района.

Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/411418
Теги:
задержание, ОПГ, Чуйская область
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