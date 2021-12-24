Госдеп США временно выдает некоторые рабочие визы без собеседований

Госдепартамент США из-за пандемии коронавируса разрешил американским консульским сотрудникам временно не проводить собеседования с соискателями ряда видов рабочих виз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

Как следует из документа, "консульским работникам временно, до 31 декабря 2022 года, разрешено не проводить личные собеседования" при выдаче некоторых видов неиммиграционных рабочих виз. Уточняется, что речь идет о визах, выдаваемых по запросу потенциальных работодателей, находящихся в США и заинтересованных в приезде в страну квалифицированных сотрудников. Новые правила относятся также к визам, предназначенным для сотрудников зарубежных представительств американских компаний, выдающихся деятелей культуры и спорта, участников некоторых международных программ.

Как говорится в заявлении, дипведомство "отмечает положительное влияние на экономику США со стороны обладателей временных рабочих виз и намерен содействовать облегчению неиммиграционных поездок и сокращению времени ожидания выдачи виз".

"Пандемия COVID-19 значительно сократила возможности Госдепартамента по обработке запросов на выдачу виз", - констатировали во внешнеполитическом ведомстве.

Там отметили, что консульские работники все равно могут провести собеседование, если посчитают это нужным.