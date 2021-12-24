Королевы голых землекопов стареют медленнее, чем рабочие особи

Биологи впервые определили возраст клеток голых землекопов. Оказалось, что королевы этих грызунов стареют гораздо медленнее рабочих особей – то есть голые землекопы в еще большей степени похожи на социальных насекомых. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на научный журнал Nature Aging.

"Несмотря на отсутствие внешних признаков дряхления, голые землекопы все же стареют – на эпигенетическом уровне. Наше исследование показало, что королевы голых землекопов стареют медленнее рабочих особей, что делает этих грызунов еще более похожими на некоторых социальных насекомых", – пишут ученые.

Голые землекопы (Heterocephalus glaber) – это безволосые грызуны размером с мышь и весом 30-50 г, которые обитают в восточной Африке в крупных подземных колониях. По социальной организации эти животные похожи на термитов и других коллективных насекомых.

Еще одна особенность голых землекопов заключается в том, что они живут в десятки раз дольше, чем должны были бы, исходя из своих размеров. Кроме того, они почти никогда не страдают от рака, практически не чувствуют боли, могут более 20 минут обходиться без кислорода, а их кожа не реагирует на многие едкие вещества.

Горбунова и ее коллеги надеются, что в ходе дальнейшего изучения голых землекопов смогут понять, как этим животным удается избегать или подавлять последствия клеточного старения и выяснить биологические причины и механизмы того, почему королевы стареют медленнее и живут дольше, чем рабочие особи.