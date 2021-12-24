Героиня "Секса в большом городе" надела розовую пижаму украинского бренда

Героиня "Секса в большом городе" появилась в сериале в пижаме украинского бренда. Об этом сообщает lenta.ru.

В новом эпизоде популярного сериала актриса Кристин Дэвис, исполняющая роль Шарлотты Йорк, появилась в пижаме Sleeper украинского бренда. Знаменитость снялась в клетчатой пижаме из вискозы розового цвета.

Известно, что костюм состоит из рубашки с длинными рукавами и брюк, которые украшены белыми перьями. Стоимость комплекта, который представлен в ассортименте компании в семи цветах, составляет 203 доллара с учетом скидки.

Украинский бренд Sleeper основали дизайнеры Екатерина Зубарева и Ася Вареце. Продукция марки стала популярна не только среди местных покупателей, но и за рубежом, в частности, в США. Одежду Sleeper неоднократно использовали на съемках таких изданий, как New York Times и Vogue.