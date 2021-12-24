В Бишкеке отметили день солидарности азербайджанцев

Посольство Азербайджана в Кыргызстане организовало торжественный прием по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира.

В мероприятии приняли участие активисты азербайджанской диаспоры и представители кыргызской интеллигенции.

Началось торжество с исполнения государственных гимнов двух стран. После этого к гостям обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов. Он напомнил, что данный праздник учрежден общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым, для объединения представителей азербайджанской нации, проживающих как на своей родине, так и за ее пределами. – 31 декабря - очень важная дата, сплотившая народ под единым флагом в непростые времена.

"Президент Ильхам Алиев, продолживший дело, начатое Гейдаром Алиевым, выполнил великое завещание и исполнил историческую миссию по освобождению родных территорий. Мы безмерно благодарны всем, кто поддержал нас в нашем правовом деле. Прежде всего это наши братья из тюркских государств, в том числе из Кыргызстана. В течение всех этих лет вы всегда были рядом. Мы все помним, ценим и никогда не забудем. Мы также благодарны России, занявшей объективную позицию во время этой войны. Сегодня российские миротворцы, обеспечивают мир в регионе и помогают в проведении восстановительных работ", - добавил посол.

Он также добавил, что азербайджанцы – мирный, дружелюбный и толерантный народ. Восстановление исторической справедливости не направлено против какого-либо. Армяне, проживающие в регионе, могут стать полноценными гражданами Азербайджана.

"Да, нам трудно по той причине, что наши земли, города выжжены и разрушены до основания. Представители международных медиа, дипломаты, посетившие освобожденный Агдам, сравнили его с Хиросимой после атомной бомбардировки. В настоящее время прилагаются большие усилия, все финансовые возможности республики направлены на скорейшее возрождение возращённых территорий. Сегодня Азербайджан – самодостаточное государство, динамично развивающееся во всех сферах и занимающее достойного место в мировом сообществе. - Мы смогли осуществить три таких крупных проект как нефтепровод "Баку-Тбилиси-Джейхан", газопровод "Баку - Тбилиси - Эрзурум", железная дорога "Баку - Тбилиси - Карс" - транспортный коридор, соединяющий Восток и Запад. Ежегодно наша страна на высоком уровне проводит международные масштабные мероприятия – культурно-гуманитарные, политические, научные и спортивные.

Посол также отметил, что в Кыргызстане проживают очень много азербайджанцев, являющихся достойными, высокообразованными гражданами своей страны. Многие из них сегодня занимают важные государственные посты и вносят свой непосильный вклад в развитие Кыргызстана. Почти все они выросли в репрессированных семьях, выживших благодаря всесторонней поддержке неравнодушного, гостеприимного кыргызского народа, делившегося всем. Огромное спасибо вам за это", - добавил Латиф Гандилов.

Он также затронул вопросы перспектив углубления и дальнейшего развития двусторонних отношений, новый этап которой начат в текущем году.

"Наши позиции по многим международным вопросам близки или даже полностью совпадают. У нас впереди большая работа. Мы намерены поднять уровень партнерства до стратегического. Думаю, что будущий год станет очень плодотворным и результативным. В этом у меня нет сомнений, - заметил посол.

В завершение он напомнил что 24 декабря отмечает свой юбилей Ильхам Алиев, а также пожелал братскому кыргызскому народу мира, стабильности и развития. Он уверен, что под руководством президента Садыра Жапарова вы обязательно добьетесь больших успехов.

Общественный деятель Ассоль Молдокматова поделилась своими впечатлениями, связанными с недавним визитом в Азербайджан.

"Я побывала во всех городах Карабаха и воочию видела, как они были преданы забвению, разрушены практически всё до основания. Для меня показатель высоких технологий преданности верному служению народу президента Ильхама Гейдаровича является тот факт, что за 8 месяцев проложен путь протяженностью 110 километров, установлено пять электростанций, построен аэропорт, десять музеев, проводятся фестивали. За кратчайшие сроки добиться высочайшего уровня - такого я не видела ни в одной другой стране. Он достойно ведет свой народ по пути демократии и развития", - сказала она.

Ассоль Молдокматова высказалась и о важности укрепления взаимоотношений двух стран и народов, смотрящих в одну сторону и связанных крепкими историческими и братскими узами. Она особо подчеркнула, что представители азербайджанского народа занимают достойное место в Кыргызстане. Они становятся выдающимися юристами, медиками, учителями и т.д., внося свой огромный вклад в развитие страны и дружбу народов.

Председатель Верховного Совета Киргизии Медетхан Шеремкулов, один из инициаторов Бишкекского протокола о прекращении огня сторонами Карабахского конфликта.

"Азербайджанский народ питает огромное уважение за вклад, сделанный кыргызским парламентом для прекращения военных действий. Я видел Азербайджан в тяжелом положении и сейчас искреннее радуюсь его процветанию и успехам", - сказал он.

Медетхан Шеремкулов отметил, что азербайджанцы, живущие и работающие в Кыргызстане, вносят огромный вклад в экономику, стабильность, межнациональное благополучие и согласие в стране, являются примером среди 80 национальности проживающих здесь.

Мероприятие сопровождалось музыкальным сопровождением произведений азербайджанского композитора Вагифа Мустафазаде и показом видеокадров, демонстрирующих всю красоту современного Азербайджана.