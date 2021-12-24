Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 95.12 - 96.52

В Бишкеке отметили день солидарности азербайджанцев

160  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Посольство Азербайджана в Кыргызстане организовало торжественный прием по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира.

В мероприятии приняли участие активисты азербайджанской диаспоры и представители кыргызской интеллигенции.

Началось торжество с исполнения государственных гимнов двух стран. После этого к гостям обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов. Он напомнил, что данный праздник учрежден общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым, для объединения представителей азербайджанской нации, проживающих как на своей родине, так и за ее пределами. – 31 декабря - очень важная дата, сплотившая народ под единым флагом в непростые времена.

"Президент Ильхам Алиев, продолживший дело, начатое Гейдаром Алиевым, выполнил великое завещание и исполнил историческую миссию по освобождению родных территорий. Мы безмерно благодарны всем, кто поддержал нас в нашем правовом деле. Прежде всего это наши братья из тюркских государств, в том числе из Кыргызстана. В течение всех этих лет вы всегда были рядом. Мы все помним, ценим и никогда не забудем. Мы также благодарны России, занявшей объективную позицию во время этой войны. Сегодня российские миротворцы, обеспечивают мир в регионе и помогают в проведении восстановительных работ", - добавил посол.

Он также добавил, что азербайджанцы – мирный, дружелюбный и толерантный народ. Восстановление исторической справедливости не направлено против какого-либо. Армяне, проживающие в регионе, могут стать полноценными гражданами Азербайджана.

"Да, нам трудно по той причине, что наши земли, города выжжены и разрушены до основания. Представители международных медиа, дипломаты, посетившие освобожденный Агдам, сравнили его с Хиросимой после атомной бомбардировки. В настоящее время прилагаются большие усилия, все финансовые возможности республики направлены на скорейшее возрождение возращённых территорий. Сегодня Азербайджан – самодостаточное государство, динамично развивающееся во всех сферах и занимающее достойного место в мировом сообществе. - Мы смогли осуществить три таких крупных проект как нефтепровод "Баку-Тбилиси-Джейхан", газопровод "Баку - Тбилиси - Эрзурум", железная дорога "Баку - Тбилиси - Карс" - транспортный коридор, соединяющий Восток и Запад. Ежегодно наша страна на высоком уровне проводит международные масштабные мероприятия – культурно-гуманитарные, политические, научные и спортивные.

Посол также отметил, что в Кыргызстане проживают очень много азербайджанцев, являющихся достойными, высокообразованными гражданами своей страны. Многие из них сегодня занимают важные государственные посты и вносят свой непосильный вклад в развитие Кыргызстана. Почти все они выросли в репрессированных семьях, выживших благодаря всесторонней поддержке неравнодушного, гостеприимного кыргызского народа, делившегося всем. Огромное спасибо вам за это", - добавил Латиф Гандилов.

Он также затронул вопросы перспектив углубления и дальнейшего развития двусторонних отношений, новый этап которой начат в текущем году.

"Наши позиции по многим международным вопросам близки или даже полностью совпадают. У нас впереди большая работа. Мы намерены поднять уровень партнерства до стратегического. Думаю, что будущий год станет очень плодотворным и результативным. В этом у меня нет сомнений, - заметил посол.

В завершение он напомнил что 24 декабря отмечает свой юбилей Ильхам Алиев, а также пожелал братскому кыргызскому народу мира, стабильности и развития. Он уверен, что под руководством президента Садыра Жапарова вы обязательно добьетесь больших успехов.

Общественный деятель Ассоль Молдокматова поделилась своими впечатлениями, связанными с недавним визитом в Азербайджан.

"Я побывала во всех городах Карабаха и воочию видела, как они были преданы забвению, разрушены практически всё до основания. Для меня показатель высоких технологий преданности верному служению народу президента Ильхама Гейдаровича является тот факт, что за 8 месяцев проложен путь протяженностью 110 километров, установлено пять электростанций, построен аэропорт, десять музеев, проводятся фестивали. За кратчайшие сроки добиться высочайшего уровня - такого я не видела ни в одной другой стране. Он достойно ведет свой народ по пути демократии и развития", - сказала она.

Ассоль Молдокматова высказалась и о важности укрепления взаимоотношений двух стран и народов, смотрящих в одну сторону и связанных крепкими историческими и братскими узами. Она особо подчеркнула, что представители азербайджанского народа занимают достойное место в Кыргызстане. Они становятся выдающимися юристами, медиками, учителями и т.д., внося свой огромный вклад в развитие страны и дружбу народов.

Председатель Верховного Совета Киргизии Медетхан Шеремкулов, один из инициаторов Бишкекского протокола о прекращении огня сторонами Карабахского конфликта.

"Азербайджанский народ питает огромное уважение за вклад, сделанный кыргызским парламентом для прекращения военных действий. Я видел Азербайджан в тяжелом положении и сейчас искреннее радуюсь его процветанию и успехам", - сказал он.

Медетхан Шеремкулов отметил, что азербайджанцы, живущие и работающие в Кыргызстане, вносят огромный вклад в экономику, стабильность, межнациональное благополучие и согласие в стране, являются примером среди 80 национальности проживающих здесь.

Мероприятие сопровождалось музыкальным сопровождением произведений азербайджанского композитора Вагифа Мустафазаде и показом видеокадров, демонстрирующих всю красоту современного Азербайджана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411448
Теги:
Азербайджан, посольство, Кыргызстан, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  