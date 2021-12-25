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В Кыргызстане кабмин объявил длинные выходные в январе и мае

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане в ходе заседания кабинета министров принято решение о переносе рабочих дней в период новогодних праздников. Сообщает пресс-служба кабмина.

Так, согласно принятому решению, период с 1 по 9 января 2022 года объявлен нерабочими днями для граждан республики, работающих по графику пятидневной рабочей недели.

Перенесены: выходной день 15 января 2022 года – на рабочий день 4 января 2022 года (соответственно, 15 января - рабочий день вместо 4 января); выходной день 26 февраля 2022 года – на рабочий день 5 января 2022 года; выходной день 26 марта 2022 года – на рабочий день 6 января 2022 года.

Отмечается, что в связи с тем, что 1, 5 и 9 мая также являются праздничными нерабочими днями, а празднование Орозо айта выпадает на первые числа мая Министерством труда, социального обеспечения и миграции внесено предложение объявить период с 1 по 9 мая нерабочими днями.

В связи с обилием праздничных календарных дней в 2022 году, в Кабмине также рассматривается вопрос вынесения на общественное обсуждение законопроекта по пересмотру статуса 23 февраля, 7 апреля, 7 и 8 ноября.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров отметил, что окончательное решение о переносе майских праздников будет принято в I квартале 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/411462
Теги:
Акылбек Жапаров, Кыргызстан, кабмин
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