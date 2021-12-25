Торговцев с "Дордоя" обязывают выдавать чеки покупателям

В Кыргызстане вчера, 24 декабря, министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев встретился с предпринимателями рынка "Дордой", выступающими против использования контрольно-кассовых машин (ККМ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

На встрече также присутствовали председатель налоговой службы Алтынбек Абдувапов и председатель таможенной службы Адилет Кубанычбеков.

Сообащется, что на встрече с предпринимателями были разъяснены правила использования контрольно-кассовых машин (ККМ). Как отметил министр Амангельдиев, с 1 июля 2021 года на территории КР применение ККМ осуществляется по новым стандартам. С указанной даты уже не подлежат применению старые образцы ККМ без функции передачи фискальных данных в режиме реального времени.

Кроме этого, Налоговая служба страны с сентября 2021 года проводит пилотный проект по применению новых моделей ККМ. В рамках проекта кассовые аппараты, а также их обслуживание предпринимателям предоставляются на бесплатной основе.

Минэкономкоммерции объясняет, что в настоящее время, ККМ может иметь вид приложения, которое устанавливается на смартфон, планшет или компьютер. При этом, загрузка программной ККМ осуществляется бесплатно, что является наиболее доступной альтернативой аппаратной ККМ. Предпринимателю достаточно приобрести чековый принтер для выдачи чека потребителям.

Также министр Минэкономкоммерции сообщил, что проектом Налогового кодекса предусмотрена ставка 0% субъектам, применяющим ККМ и с годовым оборотом до 8 миллионов сомов.

Таким образом, субъекты малого предпринимательства с оборотом до 8 миллионов сомов, которые применяют ККМ, будут освобождены от уплаты налогов согласно проекта Налогового кодекса.

22 декабря 2021 года проект Налогового кодекса был принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики в третьем чтении.