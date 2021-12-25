Садыр Жапаров: количество ДТП с участием детей увеличилось на 43 процента

В Кыргызстане за 11 месяцев в ДТП погибли 780 человек и более 10 тысяч получили ранения. Такие данные привел президент республики Садыр Жапаров сегодня, 25 декабря, на заседании кабинета министров.

"В дорожно-транспортных происшествиях погибли целые семьи. Это вызывает беспокойство в обществе. Специалисты говорят, что в основном это связано с отсутствием культуры вождения водителей. Что касается территорий, то аварии в основном регистрируются на дорогах, соединяющих города и села, на трассах Бишкек-Торугарт, Бишкек-Ош, Бишкек-Талас", - сообщил президент.

По его словам в этом году количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось в городе Ош (25%), Ошской области (31%) и Баткенской области (41%).

Также он сообщил, что количество ДТП с участием детей увеличилось на 43 процента.

В частности, в Бишкеке (59%), Ошской области (53%), Чуйской области (47%), городе Ош (32%) и Иссык-Кульской области (35%).

"Однако мы видим, что количество нарушений в стране, где расположены камеры проекта "Безопасный город", уменьшилось на 30-40 процентов. Поскольку первый этап проекта "Безопасный город" приносит свои плоды, я поддерживаю скорейшую реализацию второго этапа проекта по всей стране", - отметил Садыр Жапаров.