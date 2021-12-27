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Американские ученые нашли способ оживить мертвые батареи

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- Анастасия Карелина
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Американские ученые рассказали о способе "оживления" старых аккумуляторов с помощью активации лития. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Специалисты из Национальной ускорительной лаборатории (SLAC) Министерства энергетики и Стэнфордского университета нашли возможность улучшения старых аккумуляторов и продления срока эксплуатации литий-ионных батарей. Потенциально данное изобретение позволит увеличить автономность аккумуляторов и продлить срок их жизни.

В научной работе говорится, что по мере старения в батареях накапливаются фрагменты так называемого мертвого лития. Ионы лития становятся неактивными, из-за чего сокращается срок работы аккумуляторов в смартфонах, электромобилях и прочей технике. Но с помощью особого способа зарядки можно сдвинуть неактивные фрагменты, стимулировав движение ионов лития в направление к аноду.

"Это похоже на очень медленного червя, который продвигает голову вперед и втягивает хвост, чтобы двигаться нанометр за нанометром", - описал поведение неактивного иона лития профессор Стэнфордского университета и SLAC Йи Цуй (Yi Cui). В итоге специалистам удалось организовать зарядку старого аккумулятора таким образом, что срок его работы увеличился на 30 процентов.

"Наши результаты имеют большое значение для проектирования и разработки более надежных литий-металлических батарей", - подчеркнул автор исследования Фан Лю (Fang Liu). По его словам, в будущем можно добиться создания более эффективных аккумуляторов, рассчитанных на длительный срок эксплуатации.


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URL: https://www.vb.kg/411540
Теги:
наука, США
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