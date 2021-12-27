Партия пожарных машин поступила в Кыргызстан по линии проекта ERIK

Первая партия пожарных машин в количестве пяти штук из 58 единиц закупаемых машин поступила в Кыргызстан по линии проекта "Повышение устойчивости к рискам стихийных бедствий в Кыргызстане" (ERIK), финансируемого Всемирным банком.

Поставка спецавтомашин планируется провести в три этапа. По итогам каждого этапа машины поступят на баланс Министерства чрезвычайных ситуаций до конца февраля 2022 года.

Пожарные машины имеют цистерны емкостью 6 тонн, укомплектованы современным пожарно-техническим оснащением, а также специальным оборудованием и инструментами.

Закупленные машины обладают высокой проходимостью и приспособлены работать в наших климатических условиях.

Министерство чрезвычайных ситуаций будет продолжать направлять усилия для создания условий эффективного реагирования и предупреждения на ЧС.