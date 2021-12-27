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Милиционеры провели профилактику с гражданами, состоящими на учете

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- Айжан Мамбеталиева
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В Чуйской области сотрудники милиции провели профилактические и рейдовые мероприятия с лицами состоящими на оперативно-превентивном учете МВД.

На кануне сотрудниками ОБОП ГУВД Чуйской области в целях предупреждения и пересечения преступлений на территории Чуйской области провели профилактические рейдовые мероприятия "Бандит".

В рамках проведенных мероприятий сотрудниками ОБОП ГУВД Чуйской области для проведения профилактических бесед в органы внутренних дел были доставлены лица состоящие на оперативно-превентивном учете МВД, а также лица имеющие отношения к членам ОПГ, где сотрудниками милиции были внесены предупреждения согласно нормам закона "О противодействии организованной преступности".

Кроме того в целя предупреждения преступлений и правонарушений в рамках проводимых рейдовых мероприятий сотрудниками милиции были проверены ранее судимые лица, обследованы подвальные, чердачные помещения, кафе-рестораны, торговые центры и другие места скопления людей.

Сотрудниками милиции в ходе проведения рейдовых и профилактических мероприятий по подозрению в совершении преступлений предусмотренного статьей 209 (Мошенничество) УК был задержан У.А., 1975 года рождения и Д.Э., 1988 года рождения по подозрению в совершении преступления предусмотренного статьей 205 (Кража) УК состоящие на оперативно-превентивном учете МВД, как члены ОПГ.


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URL: https://www.vb.kg/411559
Теги:
ГУВД, ОПГ, рейд, Чуйская область
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