Политика Равшана Джеенбекова отпустили из СИЗО-1 Бишкека

Равшана Джеенбекова отпустили из СИЗО-1 Бишкека. Сын известного политика Азат Равшан сообщил об этом на своей страннице в социальной сети Facebook и разместил видеообращение отца.

Защита 22 декабря попросила суд отменить заключенному Равшану Джеенбекову меру пресечения или изменить ее на несвязанную с лишением свободы. Политик на тот момент уже находился под стражей 363 дня, и по закону, как объясняли адвокаты, его обязаны были отпустить или же изменить меру пресечения.

Напомним, экс-депутат ЖК Равшан Жээнбеков во время кой-ташских событий оказался на территории дома Атамбаева. В связи с этим в декабре 2020 года он был задержан, и ему предъявили обвинения по 7 тяжким и особо тяжким статьям, среди которых "Захват заложников", "Организация массовых беспорядков", "Насильственный захват власти". Все эти дела Равшан Жээнбеков считал политическими.