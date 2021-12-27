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В Нарынской области задержан браконьер

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- Айжан Мамбеталиева
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Такое сообщение распространила пресс-служба "NABU-Кыргызстан". Во время совместных рейдов инспекторов управления контроля биоресурсов Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора и сотрудников "Группы Барс" "NABU-Кыргызстан"​ в Ак-Талинском районе на участке Актал-Чат была остановлена автомашина​ марки "Нива".​

При осмотре автомобиля в багажнике были обнаружены​ три ружья и разделанная туша козерога. На месте был составлен акт​,​ изъятое оружия и вещественные доказательства переданы в органы РОВД Ак-Талинского района.

По словам командира "Группы Барс", браконьеров не останавливает и то, что сейчас​ сезон охоты закрыт. Оперативные рейды проводятся совместно с госорганами. Штраф за​ отстрел козерога составляет 100 тысяч сомов. Рейды в регионе продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/411563
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