В Нарынской области задержан браконьер

Такое сообщение распространила пресс-служба "NABU-Кыргызстан". Во время совместных рейдов инспекторов управления контроля биоресурсов Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора и сотрудников "Группы Барс" "NABU-Кыргызстан" в Ак-Талинском районе на участке Актал-Чат была остановлена автомашина марки "Нива".
При осмотре автомобиля в багажнике были обнаружены три ружья и разделанная туша козерога. На месте был составлен акт, изъятое оружия и вещественные доказательства переданы в органы РОВД Ак-Талинского района.
По словам командира "Группы Барс", браконьеров не останавливает и то, что сейчас сезон охоты закрыт. Оперативные рейды проводятся совместно с госорганами. Штраф за отстрел козерога составляет 100 тысяч сомов. Рейды в регионе продолжаются.